Charlotte Caniggia apuntó de nuevo contra More Rial tras acusarla de mafiosa: "Digo lo que la gente opina"

"Es mi personaje, es lo que yo vendo. Yo igual, de todas maneras, no le dije a More que era una 'mafiosa' sino al papá. Qué tiene que ver ella. Dije que Jorge era mafioso", aclaró.

Charlotte, ahí, volvió a remarcar: "Ella interpretó eso pero, el resto de las personas, entienden que fue para el papá. He visto que se enojó pero yo a ella no la tildé de 'mafiosa'. Ella no hace nada de mafiosa". "No voy a poder pedir disculpas por algo que yo no hice. Ella bailó la salsa de a tres conmigo hace un par de años. Me cae muy bien, nunca la insulté yo. Tampoco insulté al padre, sólo dije que era mafioso porque es real", expresó.

Sobre lo que dijo de Jorge Rial, sostuvo: "Yo no digo nada que sea mentira, digo lo que la gente opina. No es ningún insulto, no estoy insultando a nadie".

Hacia el final de la nota, la hermana de Alex Caniggia se refirió a las historias de Instagram de More. "Lo vi pero dije: '¿Qué onda esto?' No entiendo nada. Creo que hay gente que la rodea que no es buena. Pero bueno, ojalá que ella en algún momento se pueda dar cuenta. Ella tiene una junta fea. Me cae muy bien More. Es más, la invité a que viniera. Iba a entrar al Bailando. Medio que la ayudé pero después no se dio. Yo le dije mafioso al papá, no a ella", cerró.

More Rial fulminó a Charlotte Caniggia tras haberla tildado de mafiosa: "La verdadera bronca..."

More Rial, fiel a su estilo, no dejó pasar los dichos de Charlotte Caniggia y le respondió con todo. Días atrás la participante del Bailando 2023 (América TV) había criticado a Lola y Yanina Latorre y había dicho: “Es una conchu..., mafiosa. Es como meterte con More Rial”.

More Rial viajó el último fin de semana a Tucumán para hacerse un retoque estético y allí se reunió con su amigo Pablo Verxelitaki, quien se unió a la hija de Jorge Rial para criticar a Charlotte.

En sus historias de Instagram, More compartió una foto con Verxelitaki y escribió “¿Cuál es la bronca de Charlotte Caniggia?”, y agregó: “Que los verdaderos amigos son reales. Te amo, Pablo”.

En otra de las historias, Rial dijo sin filtro: “Charlotte Caniggia nombrándome de mafiosa y la verdadera bronca es que al supuesto amigo lo re denigró y acá estoy yo, reales con reales".

