Ricky Diotto habría tomado una decisión indeclinable contra María Fernanda Callejón por su hija

A partir de ese dato, Débora D'Amato sumó su mirada y vinculó ambos temas: “Es desesperante y ahí sí tiene sentido que le pida a la hermana vender la casa más allá de que no la puedan vender si está vivo el padre ”.

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En ese contexto, el debate se trasladó al plano legal y generó interrogantes sobre cómo pueden influir ciertas condiciones de vida en una eventual disputa por la tenencia. Fue entonces cuando la panelista planteó una pregunta clave: “ ¿Vivir en un hotel es causante de que un padre pida la tenencia?”.

“Sí, hay un tema de peligrosidad, desarraigo, que no tenga un lugar estable y fijo, lo que te pide un juzgado. Es muy difícil que le saquen a la madre sus hijos, pero esto te da herramientas para pelearla”, le contestó Alejandro Cipolla.

Qué dijo María Fernanda Callejón a Yanina Latorre

El enfrentamiento entre María Fernanda Callejón y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo, esta vez en televisión abierta y con un tono que fue subiendo de intensidad minuto a minuto. Todo ocurrió durante una emisión de La Mañana con Moria (El Trece), donde el panel analizaba el reciente cruce mediático entre la panelista y Denise Dumas.

En medio de la conversación, Gustavo Méndez intentó poner paños fríos al destacar el costado más sensible de Latorre: “Yanina defiende mucho a su familia, las balas le entran cuando hablan de su hija o de Diego Latorre…”.

Sin embargo, Callejón reaccionó de inmediato y redobló la apuesta con una frase que sorprendió a todos en el estudio: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?”.

La tensión no se disipó y volvió a escalar luego de que se reprodujera un material en el que Latorre opinaba sobre su conflicto con Dumas. Fue entonces cuando Moria Casán tomó la palabra, elogió a la madre de Yanina y se mostró interesada en entrevistar a su hija, Lola Latorre: “Lola una chica que estoy admirando, es una chica que estuvo en el Bailando, se bancó muchas cosas, se recibió de abogada… Y me gustaría preguntarle qué siente al ser hija de una mujer tan famosa…”.

Ese comentario fue el detonante de una reacción inmediata por parte de Callejón, que no ocultó su enojo y lanzó sin filtros: “¡Conchuda!”, dejando en claro que el conflicto con Latorre sigue lejos de apagarse.