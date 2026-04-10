Ricky Diotto habría tomado una decisión indeclinable contra María Fernanda Callejón por su hija

El conflicto alrededor de María Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo, esta vez con un foco que genera especial preocupación: su expareja, Ricky Diotto, estaría evaluando dar un paso judicial para solicitar la tenencia de su hija, Giovanna.
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Ricky Diotto analizaría dar un paso en la Justicia contra María Fernanda Callejón en medio de la preocupación por la situación de su hija Giovanna.
El conflicto alrededor de María Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo, esta vez con un foco que genera especial preocupación: su expareja, Ricky Diotto, estaría evaluando dar un paso judicial para solicitar la tenencia de su hija, Giovanna.
La información fue dada a conocer por Santiago Sposato en A la Tarde (América TV), quien detalló que la inquietud de Diotto estaría vinculada al contexto familiar que atraviesa actualmente la actriz con su hermana Sandra y su papá, quien debió ser internado en un geriatrico. En ese marco, el profesional de la salud consideraría que la situación podría impactar en el bienestar de la menor, lo que habría encendido las alarmas en su entorno.
Según trascendió, la actriz tendría la intención de avanzar con la venta de la casa de su padre para luego dividir el dinero en partes iguales con su hermana, quien se opondría firmemente a esa posibilidad. Detrás de ese planteo aparecería una necesidad concreta: actualmente, Fernanda estaría alojándose en un hotel junto a su hija, con la idea de utilizar ese dinero para adquirir una propiedad propia y estabilizar su situación habitacional.
En ese contexto, cobró fuerza una versión que agrega aún más tensión al escenario. “Ricky Diotto estaría evaluando pedir la tenencia de su hija ”, contó el periodista. Una posibilidad que, de concretarse, podría cambiar por completo el panorama.
A partir de ese dato, Débora D'Amato sumó su mirada y vinculó ambos temas: “Es desesperante y ahí sí tiene sentido que le pida a la hermana vender la casa más allá de que no la puedan vender si está vivo el padre ”.
En ese contexto, el debate se trasladó al plano legal y generó interrogantes sobre cómo pueden influir ciertas condiciones de vida en una eventual disputa por la tenencia. Fue entonces cuando la panelista planteó una pregunta clave: “ ¿Vivir en un hotel es causante de que un padre pida la tenencia?”.
“Sí, hay un tema de peligrosidad, desarraigo, que no tenga un lugar estable y fijo, lo que te pide un juzgado. Es muy difícil que le saquen a la madre sus hijos, pero esto te da herramientas para pelearla”, le contestó Alejandro Cipolla.
El enfrentamiento entre María Fernanda Callejón y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo, esta vez en televisión abierta y con un tono que fue subiendo de intensidad minuto a minuto. Todo ocurrió durante una emisión de La Mañana con Moria (El Trece), donde el panel analizaba el reciente cruce mediático entre la panelista y Denise Dumas.
En medio de la conversación, Gustavo Méndez intentó poner paños fríos al destacar el costado más sensible de Latorre: “Yanina defiende mucho a su familia, las balas le entran cuando hablan de su hija o de Diego Latorre…”.
Sin embargo, Callejón reaccionó de inmediato y redobló la apuesta con una frase que sorprendió a todos en el estudio: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?”.
La tensión no se disipó y volvió a escalar luego de que se reprodujera un material en el que Latorre opinaba sobre su conflicto con Dumas. Fue entonces cuando Moria Casán tomó la palabra, elogió a la madre de Yanina y se mostró interesada en entrevistar a su hija, Lola Latorre: “Lola una chica que estoy admirando, es una chica que estuvo en el Bailando, se bancó muchas cosas, se recibió de abogada… Y me gustaría preguntarle qué siente al ser hija de una mujer tan famosa…”.
Ese comentario fue el detonante de una reacción inmediata por parte de Callejón, que no ocultó su enojo y lanzó sin filtros: “¡Conchuda!”, dejando en claro que el conflicto con Latorre sigue lejos de apagarse.