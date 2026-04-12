Martita Fort reveló nuevos y aterradores detalles sobre la casa de Ricardo Fort: "Veía..."

Sin embargo, lo más impactante llegó cuando se refirió a las sensaciones que experimentaba en la casa. “Quería estar en un espacio renovado que no tenga historial, porque por mi casa pasaron un montón de gente, mi viejo, todo el equipo de producción, los custodios, todos, entonces es como que tenía una ensalada de energías raras que me decían que ya tenía edad para vivir sola”, explicó.

Lejos de hablar desde el miedo, la joven relató episodios que la marcaron: “he visto figuras de personas”. Además, reveló testimonios de terceros que alimentaron aún más el misterio: “El portero del edificio y la gente que trabaja en mi casa ha dicho que lo ha visto personalmente (a su padre) yo no lo relaciono con una energía negativa pero yo prefiero dormir tranquila”.

Incluso, describió situaciones concretas que vivió en carne propia: “Yo por suerte nunca lo vi pero sí se entrecortaba la luz, los pasos eran de texanas, como de tacos como usaba él por eso lo relaciono con él y por eso no tenía miedo”.

A pesar de todo, dejó en claro que no sentía temor, aunque sí incomodidad: “No me asustaba, pero si uno tiene la opción de estar en un espacio donde no pase eso es mejor”.

Así las cosas, Martita Fort cerró una etapa cargada de recuerdos, emociones y relatos inquietantes, para apostar a una nueva vida en un entorno más tranquilo y sin ese “historial” que, según ella, todavía se hacía sentir.

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Cómo fue el accidente en el que Martita Fort atropelló a una mujer de 89 años

A mediados de enero de este año, Martita Fort quedó en el centro de la escena tras verse involucrada en un accidente de tránsito mientras manejaba su vehículo por la calle Migueletes al 1100, entre las avenidas Olleros y Federico Lacroze.

En ese contexto, la joven embistió a una mujer de 89 años que, producto del impacto, quedó inconsciente sobre el asfalto y debió ser asistida de urgencia por personal del SAME.

La información comenzó a circular en redes sociales a partir de la cuenta oficial de Infama (América TV), donde se dio a conocer el episodio y se precisó que la víctima fue derivada al Hospital Rivadavia para recibir atención médica. Más tarde, el ciclo televisivo conducido por Marcela Tauro —que se emite todos los domingos desde las 17:45— también abordó el tema y anticipó que en su próxima emisión brindarán más detalles sobre el hecho, los cuales podrían generar complicaciones para la hermana de Felipe Fort.



En medio de la repercusión, César Carozza, abogado de los hijos del recordado Ricardo Fort, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y buscó llevar claridad sobre lo ocurrido. Según explicó el letrado, todo se trató de “un accidente de tránsito”, al tiempo que remarcó que “lamentablemente la señora cruzó por la mitad de la calle, transformándose en una situación imprevisible”.



Por otro lado, el abogado transmitió tranquilidad respecto al estado de la joven, asegurando que se encuentra en buen estado y que no fue retenida tras el episodio. No obstante, aclaró que “como en todo accidente de tránsito donde está vinculada a una persona, seguramente se labrarán las actuaciones correspondientes”, en referencia a los procedimientos habituales en este tipo de casos.

Asimismo, Carozza detalló que “actuó personal policial” de manera inmediata y que “por supuesto a Marta la dejaron que se vaya a su casa porque fue un accidente de tránsito”.

En relación con la mujer atropellada, el letrado confirmó que “se la llevó el SAME”, tal como había informado Infama en sus redes.