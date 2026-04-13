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Un bebé, una frase y un escándalo: la información que golpea a la China Suárez y Mauro Icardi

Pitty La Numeróloga lanzó un vaticinio explosivo sobre la China Suárez y Mauro Icardi y encendió todas las alarmas: habló de un hijo, una crisis y un giro inesperado.

13 abr 2026, 08:37
Un bebé, una frase y un escándalo: la información que golpea a la China Suárez y Mauro Icardi
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Un bebé, una frase y un escándalo: la información que golpea a la China Suárez y Mauro Icardi

La guerra mediática entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo… pero esta vez con un condimento inesperado. En medio del escándalo, quien tomó la palabra fue nada menos que Pitty La Numeróloga, y su predicción dejó a todos en shock.

Mientras Wanda se reinstaló en Buenos Aires y la China junto a Icardi apuestan a su vida en Turquía, la especialista decidió meterse de lleno en la relación que más ruido genera en el mundo del espectáculo. Lo hizo en Implacables (El Nueve), donde analizó el futuro de la pareja.

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Lejos de los conflictos con Wanda, Pitty puso el foco directamente en el vínculo entre la actriz y el futbolista… y arrancó con un pronóstico que sorprendió.

“La unión entre Mauro Icardi y la China Suárez tiene continuidad. Se ve un momento de festejo, como una celebración”, lanzó, alimentando las versiones de un posible casamiento.

Pero lo más fuerte llegó después. Cuando todo parecía ir viento en popa, la numeróloga soltó la bomba que encendió las especulaciones:

“Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”, aseguró.

La frase no pasó desapercibida y reavivó los rumores que vienen circulando hace semanas sobre un posible embarazo. Sin embargo, el panorama no sería tan idílico como parece.

Según Pitty, después de ese momento feliz, la pareja atravesaría una etapa complicada. “Después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números”, advirtió, dejando abierta la puerta a un conflicto fuerte en el vínculo.

Y por si fuera poco, sumó más misterio: “Hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos”.

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