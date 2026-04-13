Un bebé, una frase y un escándalo: la información que golpea a la China Suárez y Mauro Icardi

Pero lo más fuerte llegó después. Cuando todo parecía ir viento en popa, la numeróloga soltó la bomba que encendió las especulaciones:

“Se ve la posibilidad de un niño, puede haber un bebé, porque es una unión muy fuerte entre ellos”, aseguró.

La frase no pasó desapercibida y reavivó los rumores que vienen circulando hace semanas sobre un posible embarazo. Sin embargo, el panorama no sería tan idílico como parece.

Según Pitty, después de ese momento feliz, la pareja atravesaría una etapa complicada. “Después aparece un período de crisis, es lo que marcan los números”, advirtió, dejando abierta la puerta a un conflicto fuerte en el vínculo.

Y por si fuera poco, sumó más misterio: “Hay un momento de inestabilidad y también un traslado. Algo va a pasar. Vamos a estar todos entretenidos mirando, porque hay mucho movimiento entre todos”.