La reacción lapidaria de Geraldine Neumann al hablar de Fabián Cubero y el escándalo con Nicole: "Es..."

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Qué dijo Nicole Neumann sobre la separación de Manu Urcera

En medio de los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas sobre una supuesta crisis con Manu Urcera, Nicole Neumann decidió salir a aclarar la situación de manera directa. A través de un mensaje que le envió al panelista Camilo García, la modelo desmintió de plano cualquier versión de separación con un categórico "no es verdad", buscando ponerle un freno a las especulaciones que rápidamente se habían instalado.

En la misma línea, el piloto también aportó su gesto en medio de los rumores. Así, compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Nicole acompañada de un simple pero elocuente corazón, una señal que muchos interpretaron como un mensaje directo para despejar cualquier duda sobre el presente de la pareja.

Lejos de las palabras, eligió comunicar desde lo visual, apostando a un gesto sutil pero significativo. La publicación no tardó en replicarse en redes, donde seguidores y usuarios la tomaron como una confirmación implícita de que la relación atraviesa un buen momento, pese a las versiones que indicaban lo contrario en medio del conflicto con Fabián Cubero.