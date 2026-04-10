La reacción lapidaria de Geraldine Neumann al hablar de Fabián Cubero y el escándalo con Nicole: "Es..."
Geraldine Neumann decidió involucrarse de lleno en el conflicto que mantiene en vilo a su familia y salió a respaldar públicamente a su hermana, Nicole Neumann, en medio de la renovada tensión con Fabián Cubero.
10 abr 2026, 21:55
La reacción lapidaria de Geraldine Neumann al hablar de Fabián Cubero y el escándalo con Nicole: "Es..."
Geraldine Neumann se refirió al difícil momento que atraviesa su hermana,Nicole Neumann, en medio de un nuevo conflicto con Fabián Cubero, esta vez atravesado por el inconveniente de salud de Allegra.
La situación volvió a exponer las tensiones entre la expareja, que desde hace tiempo mantiene diferencias marcadas en la manera de manejar cuestiones vinculadas a sus hijas. Lejos de encontrar puntos en común, cada episodio parece profundizar la distancia y deja en evidencia que el vínculo sigue siendo frágil y conflictivo.
Gege habló con SQP (América TV) acerca de cómo vive esta situación: "No tengo nada que decir. Te puedo hablar de mí, de mis hijos y de mis sobrinas, que las adoro, amo y respeto. Ellas están grandes; hablo con ellas directamente. No tengo nada que decir de un tema que desconozco". Ante la consulta sobre si Nicole estaría haciendo lo posible por acercar las partes, no dudó: "De mi hermana, te puedo decir que sí."
"Es el papá de mis sobrinas y siempre lo voy a respetar por eso. No tengo nada que andar contando públicamente, menos algo ajeno a mí", opinó sobre su excuñado.
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Qué dijo Nicole Neumann sobre la separación de Manu Urcera
En medio de los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas sobre una supuesta crisis con Manu Urcera, Nicole Neumann decidió salir a aclarar la situación de manera directa. A través de un mensaje que le envió al panelista Camilo García, la modelo desmintió de plano cualquier versión de separación con un categórico "no es verdad", buscando ponerle un freno a las especulaciones que rápidamente se habían instalado.
En la misma línea, el piloto también aportó su gesto en medio de los rumores. Así, compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Nicole acompañada de un simple pero elocuente corazón, una señal que muchos interpretaron como un mensaje directo para despejar cualquier duda sobre el presente de la pareja.
Lejos de las palabras, eligió comunicar desde lo visual, apostando a un gesto sutil pero significativo. La publicación no tardó en replicarse en redes, donde seguidores y usuarios la tomaron como una confirmación implícita de que la relación atraviesa un buen momento, pese a las versiones que indicaban lo contrario en medio del conflicto con Fabián Cubero.