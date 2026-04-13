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Luana y Lola se dijeron de todo en un cara a cara explosivo en Gran Hermano: los motivos

Un tenso enfrentamiento dejó al descubierto celos, reproches y fuertes acusaciones entre las participantes, en una escena que generó polémica y sacudió la convivencia. El video.

13 abr 2026, 00:49
Luana y Lola se dijeron de todo en un cara a cara explosivo por celos en Gran Hermano: los motivos
Luana y Lola se dijeron de todo en un cara a cara explosivo por celos en Gran Hermano: los motivos

Luana y Lola se dijeron de todo en un cara a cara explosivo por celos en Gran Hermano: los motivos

La calma duró poco en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y una nueva interna explotó sin filtro. Esta vez, las protagonistas fueron Luana Fernández y Lola Tomaszeuski, quienes protagonizaron un fuerte cara a cara tras una escena que no pasó desapercibida y que tuvo a Franco Zunino en el centro de la polémica.

Todo se desencadenó luego de que Lola le pidiera mimos en el brazo a Zunino, una situación que desató los celos de Luana y encendió la chispa de un conflicto que venía gestándose desde hacía días.

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Frente a las cámaras, Fernández fue tajante y no se guardó nada: “Ver situaciones así realmente me dan ganas de vomitar. No puedo creer como no le dan los huevos y las pelotas para dejar al novio. No banco las minas que esconden realmente quiénes son detrás de una cara bonita y ‘yo no fui, soy un angelito’. Voy a actuar inteligentemente para desestabilizarla”.

El clima se volvió aún más tenso cuando ambas se enfrentaron en la habitación y dejaron en claro que la relación está completamente rota. “Me molestan las intenciones”, lanzó Luana, a lo que Lola respondió sin esquivar el conflicto: “¿Vos pensas que mi intención fue chamuyarme a Zunino? Primero, tengo novio. Vos saltás con esa de ‘yo tuve los huevos de cortarle a mi novio’”.

Lejos de calmarse, la discusión escaló con acusaciones cruzadas y un señalamiento directo sobre otro participante. “Siento que te estás contradiciendo en absolutamente todo lo que decís y más con esto de que yo no tuve los huevos, porque sentís que me gusta Manu, ¿sentís eso?”, disparó Lola, mientras Luana aseguró que sí cree que hay una atracción.

El cierre del cruce fue igual de contundente y dejó en evidencia la grieta entre ambas: “Que haga lo que quiera, pero lo que digo es que está reflejando lo que ella hace en mí. Yo no voy a chamuyarme a nadie, a Manu no me lo chamuyo, a Zunino tampoco. Que vos te los chamuyes a los dos, no es que yo lo haga. Yo a Zunino no lo toco más, no me interesa, le pedí mimos como a cualquiera de acá, no me interesa chamuyarme a nadie”.

Así, la interna quedó expuesta y promete tener consecuencias dentro del juego, donde cada movimiento empieza a pesar más que nunca.

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Qué fue lo que obligó a Brian Sarmiento a frenar en seco su momento más íntimo con Danelik en la casa de Gran Hermano

La química entre Brian Sarmiento y Danelik Galazán venía creciendo fuerte dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y durante la madrugada del viernes todo parecía encaminado a que la relación diera un paso más. Besos, caricias y una cercanía cada vez más evidente anticipaban una situación que parecía inevitable.

Sin embargo, cuando el momento estaba por avanzar, el exfutbolista sorprendió con una inesperada revelación que cambió por completo el clima. Según mostraron las cámaras, decidió frenar y le confesó a su compañera que no podía continuar debido a un intenso dolor en sus genitales.

Lo que parecía un episodio íntimo no tardó en convertirse en tema de conversación dentro de la casa. A la mañana siguiente, Danelik lo contó sin filtro y generó todo tipo de reacciones entre los participantes.

Una de las más llamativas fue la de Yanina Zilli, quien incluso deslizó una sugerencia subida de tono que aportó aún más picante a la situación y provocó risas entre los jugadores.

Mientras tanto, el vínculo entre Sarmiento y Danelik podría verse afectado por otro factor clave: el exjugador aparece como uno de los principales apuntados para dejar la casa en la próxima gala de eliminación. Su posible salida genera expectativa, sobre todo porque varios compañeros ya vienen manifestando incomodidad por su comportamiento dentro del reality.

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