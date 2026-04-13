A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SACADO

Caruso Lombardi explotó de furia al aire e insultó en vivo a sus compañeros de TN: el video

En medio de un acalarado debate futbolero, Ricardo Caruso Lombardi levantó temperatura por un comentario de uno de sus compañeros en TN Deportivo y reaccionó como nunca.

13 abr 2026, 08:55
Caruso Lombardi explotó de furia al aire e insultó en vivo a sus compañeros de TN: el video
Caruso Lombardi explotó de furia al aire e insultó en vivo a sus compañeros de TN: el video

Caruso Lombardi explotó de furia al aire e insultó en vivo a sus compañeros de TN: el video

Ricardo Caruso Lombardi no anduvo con vueltas y fue categórico con sus compañeros del programa TN Deportivo en la edición del domingo en medio de un acalorado debate futbolero luego de lo que fue el polémico penal a favor a instancias del VAR de Boca en el clásico frente a Independiente que terminó empatado 1-1 y que tuvo a Andrés Merlos como árbitro.

La tensión en el estudio fue escalando cuando Pablo Gravellone destacó una observación anterior del ex DT y su compañero Pablo Brunetto cuestionó picante: "Bueno, fue un tiro al pichón", dando a entender que ese comentario acertado de Caruso en la previa estuvo acompañado del azar.

Esto hizo enojar como nunca al ex candidato a legislador porteño quien reaccionó a los gritos defendiendo sus dichos: "Yo soy un mounstruo. Sé mucho antes de todas las bolude... que hablan. No me hinches las pelot... tiro al pichón las bolas. ¿Te pensas que yo hablo bolude...? Yo hablo con fundamento y simplemente por lo que sé, no hablo bolude... digo las cosas como son".

ricardo caruso lombardi pablo brunetto

La furia de Caruso Lombardi en TN

Luego, ante el evidente enojo del ex DT y la insistencia del conductor Marcelo Fiasche a Brunetto para que le pida perdón a Ricardo Caruso Lombardi por lo que dijo segundos antes, el periodista deportivo siguió defendiendo su comentario.

"No le voy a pedir disculpas porque muchas veces un montón de veces dijo cosas que no pasaron, si ustedes le quieren hacer el jueguito y aplaudirle a Caruso háganlo, yo no lo voy a hacer", expresó el panelista defendiendo su postura.

A lo que Lombardi comentó indignado contra su compañero: "Si vos no te querés comprometer es otra cosa pero no digas que no tengo razón en lo que digo. Opiná de lo que se te cante las bolas pero de lo que digo yo no, que yo me hago cargo y me sobran las pelot.. para hablar. No te hagas el tonto".

"Mirá que no soy un bolu.. caído del catre, fui jugador, técnico y soy periodista, estudié periodismo deportivo, las tres cosas. Lo que yo digo es posta y los que me quieren atacar la verdad me tienen sin cuidado y cada cosa que tengo que decir siempre trato de ir al grano para que la gente no consuma mentiras, es así de simple", continuó enardecido.

Sobre el final, una pregunta de Pablo Gravellone sobre un tema que se había tocado minutos antes referido al arbitraje que volvió a desatar la ira total de Caruso Lombardi y ahí explotó contra todos: "¿Otra vez viejo? La verdad parecen bolu... hoy, no se puede creer, están todos dormidos estos", lanzó indignado y ante las risas de sus compañeros tras su nuevo estallido al aire.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Ricardo Caruso Lombardi

Lo más visto