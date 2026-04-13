Caruso Lombardi explotó de furia al aire e insultó en vivo a sus compañeros de TN: el video

"No le voy a pedir disculpas porque muchas veces un montón de veces dijo cosas que no pasaron, si ustedes le quieren hacer el jueguito y aplaudirle a Caruso háganlo, yo no lo voy a hacer", expresó el panelista defendiendo su postura.

A lo que Lombardi comentó indignado contra su compañero: "Si vos no te querés comprometer es otra cosa pero no digas que no tengo razón en lo que digo. Opiná de lo que se te cante las bolas pero de lo que digo yo no, que yo me hago cargo y me sobran las pelot.. para hablar. No te hagas el tonto".

"Mirá que no soy un bolu.. caído del catre, fui jugador, técnico y soy periodista, estudié periodismo deportivo, las tres cosas. Lo que yo digo es posta y los que me quieren atacar la verdad me tienen sin cuidado y cada cosa que tengo que decir siempre trato de ir al grano para que la gente no consuma mentiras, es así de simple", continuó enardecido.

Sobre el final, una pregunta de Pablo Gravellone sobre un tema que se había tocado minutos antes referido al arbitraje que volvió a desatar la ira total de Caruso Lombardi y ahí explotó contra todos: "¿Otra vez viejo? La verdad parecen bolu... hoy, no se puede creer, están todos dormidos estos", lanzó indignado y ante las risas de sus compañeros tras su nuevo estallido al aire.