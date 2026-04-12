Gran Hermano: quién es la figura bomba que entra en la casa tras la salida de Andrea del Boca

Antes de entrar, la actriz ya dejó en claro su postura frente al desafío: "La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano".

Con una carrera que empezó a los 9 años y más de dos decenas de telenovelas en su historial, Grecia supo consolidarse como una de las grandes figuras del género en América Latina. En los últimos años, más alejada de la televisión, se mantuvo activa en redes sociales, mostrando su rutina y proyectos personales.

Ahora, su desembarco en Gran Hermano abre un nuevo capítulo. Con experiencia, exposición y personalidad, todo indica que su paso por la casa no pasará desapercibido.

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Quién es Fabio Agostini, el intercambio que promete sacudir todo Gran Hermano

Fabio Agostini es un modelo, influencer fitness y figura televisiva española que se hizo conocido por su participación en realities de competencia y convivencia en distintos países de Latinoamérica. Nació en Las Palmas de Gran Canaria y, antes de meterse de lleno en el mundo del espectáculo, tuvo un paso por el fútbol en las divisiones juveniles del Real Madrid, aunque una lesión lo obligó a dejar esa carrera.

Su popularidad creció a partir de su participación en programas como Combate en Perú, Calle 7 en Ecuador y Tierra Brava en Chile, donde logró destacarse por su perfil competitivo, su personalidad fuerte y su tendencia a generar conflictos dentro de la convivencia. Con el tiempo, se consolidó como un “jugador de realities”, con experiencia y estrategia dentro de este tipo de formatos.

Además de su carrera en televisión, también desarrolló una faceta como influencer ligado al mundo del fitness y el entrenamiento. En lo personal, suele definirse como alguien sincero, sociable y seductor, lo que lo ha vinculado con varias figuras del ambiente mediático.

Actualmente forma parte de La Casa de los Famosos y será el participante que llegará a Gran Hermano Generación Dorada como parte de un intercambio internacional, lo que anticipa un fuerte impacto en la dinámica del juego.