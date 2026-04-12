Gran Hermano: quién es la figura bomba que entra en la casa tras la salida de Andrea del Boca
La salida de Andrea del Boca obligó a la producción a mover fichas y apostar por un ingreso fuerte que promete cambiar la dinámica de Gran Hermano y generar impacto dentro y fuera de la casa.
12 abr 2026, 23:54
Gran Hermano: quién es la figura bomba que entra en la casa tras la salida de Andrea del Boca
Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vuelve a moverse con una jugada fuerte. Después de la salida obligada de Andrea del Boca por su accidente, la producción confirmó quién ocupará su lugar: nada menos que Grecia Colmenares, una figura icónica de las telenovelas que llega para revolucionar la casa.
El anuncio estuvo a cargo de Santiago del Moro, quien además detalló otros cambios importantes en el reality. Por un lado, Solange Abraham pasará a competir en La Casa de los Famosos como parte de un intercambio internacional, mientras que Del Boca quedó fuera de la competencia de manera definitiva.
La llegada de Colmenares no es casual. La actriz venezolana tiene experiencia en este tipo de formatos: participó en la edición italiana de Grande Fratello, donde logró una permanencia destacada de 178 días, algo que la posiciona como una jugadora a tener en cuenta desde el primer momento.
A sus 63 años, desembarca en un punto clave del programa. Su ingreso se da en medio de un reacomodamiento interno tras la salida de una participante fuerte, lo que abre interrogantes sobre su estrategia: si buscará adaptarse al grupo o impondrá su propio estilo.
Antes de entrar, la actriz ya dejó en claro su postura frente al desafío: "La gente va a saber de mí. Me va a ver, me va a escuchar, va a saber cómo soy como persona, como ser humano".
Con una carrera que empezó a los 9 años y más de dos decenas de telenovelas en su historial, Grecia supo consolidarse como una de las grandes figuras del género en América Latina. En los últimos años, más alejada de la televisión, se mantuvo activa en redes sociales, mostrando su rutina y proyectos personales.
Ahora, su desembarco en Gran Hermano abre un nuevo capítulo. Con experiencia, exposición y personalidad, todo indica que su paso por la casa no pasará desapercibido.
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Quién es Fabio Agostini, el intercambio que promete sacudir todo Gran Hermano
Fabio Agostini es un modelo, influencer fitness y figura televisiva española que se hizo conocido por su participación en realities de competencia y convivencia en distintos países de Latinoamérica. Nació en Las Palmas de Gran Canaria y, antes de meterse de lleno en el mundo del espectáculo, tuvo un paso por el fútbol en las divisiones juveniles del Real Madrid, aunque una lesión lo obligó a dejar esa carrera.
Su popularidad creció a partir de su participación en programas como Combate en Perú, Calle 7 en Ecuador y Tierra Brava en Chile, donde logró destacarse por su perfil competitivo, su personalidad fuerte y su tendencia a generar conflictos dentro de la convivencia. Con el tiempo, se consolidó como un “jugador de realities”, con experiencia y estrategia dentro de este tipo de formatos.
Además de su carrera en televisión, también desarrolló una faceta como influencer ligado al mundo del fitness y el entrenamiento. En lo personal, suele definirse como alguien sincero, sociable y seductor, lo que lo ha vinculado con varias figuras del ambiente mediático.
Actualmente forma parte de La Casa de los Famosos y será el participante que llegará a Gran Hermano Generación Dorada como parte de un intercambio internacional, lo que anticipa un fuerte impacto en la dinámica del juego.