Las explosivas declaraciones de La Reini Gonet sobre Homero Pettinato: "No estoy..."

Consultada por las declaraciones recientes de Pettinato, quien aseguró que aún tiene sentimientos por ella, la influencer fue tajante: “Yo no sigo enamorada”. Y redobló la apuesta con una frase contundente: “No creo que él esté enamorado de mí tampoco. Para mí miente”.

El historial de la pareja estuvo marcado por idas y vueltas constantes. “Intentamos volver en su momento por décimo quinta vez. No funcionó”, recordó Gonet, con una mezcla de ironía y agotamiento. Esa dinámica, según dejó entrever, terminó por desgastar definitivamente el vínculo.

Hoy, la distancia es total: “Ahora realmente estamos en contacto cero”. Incluso, ante rumores de un posible reencuentro, aclaró: “En Cariló, no”. Y agregó: “Antes es verdad que nos encontramos y que intentamos volver. No funcionó, nos llevamos mal”.

Si bien aseguró que el cierre fue sin conflictos mayores, “Terminamos bien, normal”, insistió en remarcar la decisión que sostiene su presente: “Pero contacto cero”.

Por su parte, Pettinato había reconocido públicamente que la relación estuvo atravesada por una fuerte carga emocional y dificultades que se intensificaron con la exposición mediática. Un factor que, según se desprende de las palabras de Gonet, hoy busca procesar desde otro lugar: el del autoconocimiento, el trabajo terapéutico y la distancia necesaria para sanar.

Embed

Qué se había dicho sobre el último encuentro de La Reini Gonet y Homero Pettinato

La historia entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena tras una serie de versiones que encendieron rumores de reconciliación. El pasado lunes 23 de marzo, en SQP (América TV), el ciclo que conduce Yanina Latorre, expusieron información que alimentó las sospechas sobre un posible acercamiento entre ambos.

De acuerdo a lo que se comentó al aire, la influencer había anticipado que viajaría a Cariló junto a un grupo de amigas con la idea de desconectarse y descansar. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a aparecer inconsistencias que pusieron en duda ese plan inicial.

“Si uno va a los tapes (grabaciones) la puede haber escuchado decir a La Reini que se iba a Cariló con sus amigas unos días a descansar, lo cierto es que cuando uno se va a las historias de la influencer encuentra algún platito de comida, a las amigas nunca se las vio, al hotel donde está tampoco”, señalaron en el programa.

El dato que terminó de potenciar las especulaciones llegó poco después: “¿Pero a quién vieron hoy en el centro de Cariló? nada más y nada menos que a Homero Pettinato ”.

A partir de esa versión, Yanina analizó el trasfondo del vínculo y fue tajante con su mirada: “En la nota que nos dio dijo ‘está todo bien con Homero’. Si los dos hicieron semejantes denuncias, seguir juntos me parece una toxicidad”.

Como si fuera poco, el periodista Nico Peralta aportó un testimonio que volvió a agitar el tema. Según contó, una vecina del edificio donde reside Pettinato aseguró: “Vivo en el mismo edificio que Homero y me cruzo más veces a la Reini en el ascensor que al encargado”.

Con este combo de versiones, imágenes sugerentes y testimonios indirectos, el rumor de reconciliación tomó fuerza en las últimas horas. No obstante, hasta el momento ninguno de los protagonistas confirmó un regreso formal, por lo que el supuesto acercamiento se mantiene en el terreno de las especulaciones.