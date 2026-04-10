Quién es la actriz que interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara
Finalmente, el personaje inspirado en China Suárez dentro de la serie vertical de Wanda Nara ya tiene nombre y apellido, y la elección generó sorpresa inmediata.
10 abr 2026, 20:55
Quién es la actriz que interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara
Desde que se conoció queWanda Nara lanzará una serie vertical inspirada en su vida sentimental, surgió de inmediato la gran pregunta: quiénes serán los encargados de interpretar a los personajes que marcaron su historia, digna de película.
Triángulo amoroso, una producción pensada especialmente para consumirse desde el celular, se perfila como un contenido ágil, directo y con alto voltaje mediático. La propuesta busca recrear —con guiños y cierta cuota de ficción— los episodios más resonantes de su vida amorosa, esos que durante años ocuparon titulares, alimentaron debates y mantuvieron en vilo tanto a seguidores como a detractores.
Sin dudas, uno de los datos más comentados fue quién interpretará a la China Suárez. Según reveló la periodista Maru Leone, la elegida es Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés -y pareja de Esteban Lamothe- cuya elección generó sorpresa.
El rol inspirado en Eugenia no es un personaje más dentro de la serie: se trata de una pieza clave para sostener el conflicto central de la historia, dado que fue la principal señalada por la empresaria de haberse metido en su matrimonio con Mauro Icardi.
Quiénes completan el elenco de la serie vertical de Wanda Nara
El proyecto de Wanda Nara también apuesta fuerte en su reparto, con figuras reconocidas que aportan peso y versatilidad a la historia. Pachu Peña se pondrá en la piel del abogado vinculado al entorno de Maxi López, mientras que César Bordón y Sebastián Presta ocuparán roles determinantes dentro de la trama. Según trascendió, las grabaciones estarían a punto de comenzar.
A este armado se sumó Ángel de Brito, quien desde sus redes aportó más detalles sobre el universo de personajes. Presta encarnará a un productor, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty interpretará a la directora del proyecto dentro de la ficción.
El casting continúa con incorporaciones que remiten directamente a figuras reales del mundo mediático. Nishimoto dará vida a Valeria —un personaje inspirado en la China—, mientras que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un supuesto futbolista europeo, Lucas Spadafora en el rol de Tony y Georgina Barbarossa como la abogada de Wanda.
Como parte del guiño al mundo del espectáculo, la serie incorporará versiones ficcionalizadas del periodismo de farándula: Yanina Latorre aparecerá como conductora de un ciclo de chimentos y Pía Shaw como panelista, reforzando ese tono bien actual y reconocible.
Con un formato vertical pensado para redes sociales, Triángulo amoroso apunta a renovar la forma de narrar historias inspiradas en escándalos reales, con episodios breves, ritmo ágil y un enfoque claramente orientado a la viralización.