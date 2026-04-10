Quién es la actriz que interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara

Serie de Wanda Nara

Quiénes completan el elenco de la serie vertical de Wanda Nara

El proyecto de Wanda Nara también apuesta fuerte en su reparto, con figuras reconocidas que aportan peso y versatilidad a la historia. Pachu Peña se pondrá en la piel del abogado vinculado al entorno de Maxi López, mientras que César Bordón y Sebastián Presta ocuparán roles determinantes dentro de la trama. Según trascendió, las grabaciones estarían a punto de comenzar.

A este armado se sumó Ángel de Brito, quien desde sus redes aportó más detalles sobre el universo de personajes. Presta encarnará a un productor, Bordón será un gerente de marketing y Eugenia Guerty interpretará a la directora del proyecto dentro de la ficción.

El casting continúa con incorporaciones que remiten directamente a figuras reales del mundo mediático. Nishimoto dará vida a Valeria —un personaje inspirado en la China—, mientras que Clara Kovacic será Daniela. También se suman Lautaro Rodríguez como un supuesto futbolista europeo, Lucas Spadafora en el rol de Tony y Georgina Barbarossa como la abogada de Wanda.

Como parte del guiño al mundo del espectáculo, la serie incorporará versiones ficcionalizadas del periodismo de farándula: Yanina Latorre aparecerá como conductora de un ciclo de chimentos y Pía Shaw como panelista, reforzando ese tono bien actual y reconocible.

Con un formato vertical pensado para redes sociales, Triángulo amoroso apunta a renovar la forma de narrar historias inspiradas en escándalos reales, con episodios breves, ritmo ágil y un enfoque claramente orientado a la viralización.