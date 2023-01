Charlotte Caniggia quiere irse de El hotel de los famosos 2: el motivo

"¿Por qué te querés ir?", le preguntó Rocío Marengo. A lo que Charlotte Caniggia reconoció: "Ah, es muy duro esto bolu.. Mirá, tengo frío, no como".

Embed

"Bueno tranqui, abrigate, ponete un buzo", trató de darle fuerza la modelo a su compañera.

“Ustedes están todos re bien. Es un montón, bolu…, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”, explicó Charlotte.

Y luego ante cámara argumentó: “Tengo ganas de irme, no pensé que iba a ser tan duro. Creo que no es lo mío. No puedo pensar ya, no tengo voz, estoy cansada".

charlotte caniggia.jpg

El hotel de los famosos 2: quiénes son los 16 participantes

Finalmente, luego de la primera y exitosa edición de El hotel de los famosos en la pantalla del Trece durante el primer semestre de 2022, este lunes 9 de enero de 2023 comenzó la versión 2 del reality conducido por Pampita y el Chino Leunis.

Una vez más desde el mismo casco de la estancia de Cañuelas se montó el hotel televisivo en el que los 16 nuevos participantes competirán esta vez por 15 millones de pesos como premio.

Los famosos que se enfrentan en las distintas competencias son: Fernando Carrillo, Alejo Ortiz, Rocío Marengo, Charlotte Caniggia, Mimi Alvarado, Érica García, Martín Coggi, Flor Moyano, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Marian Farjat, Sebastián Cobelli, Juani Martino, Delfina Geréz Bosco y Federico Barón.