Cinthia Fernández quedó en medio un tiroteo con sus tres hijas: "Estaba muy..."

En charla con el ciclo Mitre Live, Cinthia relató con mucha angustia cómo vivió ese momento: "Estábamos viniendo de Ezeiza y yo no me di cuenta de que era fin de semana largo, estaba hasta las manos la autopista y tampoco puse la opción de venir por la autopista en el GPS; me mandó todo por adentro y terminé en Lomas de Zamora".

"Un poco antes de subir al Puente la Noria, me pasó una moto por al lado de mi camioneta, estaba muy nerviosa, en un momento nos perdimos con una familia de amigos que venían adelante mío", siguió en detalle.

cinthia fernandez hijas 1.jpg

Y agregó: “No los vi más, a veces vas siguiendo un auto y te perdés, estaba esta moto y de repente pasan como diez motos que se abrían camino a los tiros, claramente venían escapando de algo, había un colectivo con la gente que estaba adentro agachada; empecé a unir en un segundo imágenes y les dije a mis hijas ´agáchense´, tardé como en reaccionar".

Después de lo vivido, la panelista comentó: "Quedé como muy tensa, mirá si me doy vuelta y me los encuentro, no sabía ni dónde estaba y era de noche, me quedé congelada y agotada de energía, no podía creer lo que pasó enfrente mío, iban diez personas a los tiros".

Y cerró sobre el violento episodio que vivió de cerca: "Siempre estas cosas las veo en la tele y en nuestro programa, les conté a mis amigos lo que me había pasado, fue todo como un montón verlos así, me quedé así, tiesa".

cinthia fernandez 1.jpg

Cinthia Fernández fulminó a la hermana de Matías Defederico: "Es un pichón de víbora igual que la madre"

Los conflictos entre Cinthia Fernández y su ex, Matías Defederico, parecen no tener fin. La semana pasada, en Intrusos, América Tv, la mamá de Charis, Bella y Francesca habló de los varios conflictos que mantiene con el padre de sus nenas, y quien ahora se subió al tren de la discordia es Maqui, la hermana del ex futbolista.

"Durante este fin de semana, las nenas de Cinthia estuvieron con la familia paterna, y no cayó bien un video que subió Cinthia de "la abuelita", sin dar nombres, y la hermana de Matías Defederico, Maqui, recogió el guante, y le contestó, contó Pampito.

"Mientras vos hacés videos hablando y deseándole la muerte a mi mamá, nosotros pasamos un domingo en familia! Espero que algún día puedas lograrlo. No se qué clase de ser humano sos... De igual manera, deseo que algún dúa puedas soltar todo ese odio que llevas dentro. Sólo por ellas, que es lo único que importa", decía la publicación de Instagram de la tía de las nenas.

"Cinthia luego le contestó y le dijo: "Me dicen por cucaracha que alguien se está haciendo cargo. El año tiene 365 días, no juegues al family game cada seis meses", publicó en sus stories.

En diálogo con Pampito, Cinthia le dijo que no tenía nada de contestarle aunque aseguró que "es un pichón de víbora igual que su madre", sin embargo defendió a la otra hermana de Matías, quien sí tiene contacto con sus hijas.

Sobre Maqui, cerró, picante: "¿Fue la misma que me trató de mentirosa cuándo dije que su hermano era golpeador? Que cierre la boca, es un consejo sano que le doy".