Cinthia Fernández hizo un furioso descargo luego de que sus hijas llegaran con piojos del colegio

Historias Cinthia Fernández - hijas con piojos el primer día de clases.jpg

Pero además, disparó sin filtro contra los padres de los compañeros de sus tres hijas: “De verdad no puedo entender que los padres antes de empezar las clases no despiojen a los chicos. De un día a otro, me vuelven así, cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de la colonia. ¿Posta no les da asco? ¿No se fijan si sus hijos se rascan?”.

Claro que la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) rápidamente puso manos a la obra y optó por una solución bien a la antigua, pero sin duda efectiva. A pesar del fuerte olor, no dudó en rociar las cabelleras de las nenas con agua y vinagre, tal como se hacía décadas atrás.

"Tiene olor a caca de unicornio" aseguró una de las niñas, mientras que Fernández bromeó con que olía a ensalada mixta, antes de asegurarle "Con esto no se te va a subir ni un piojo más".

Embed

El contundente gesto de Cinthia Fernández contra la mamá de Matías Defederico por la deuda de alimentos

Cinthia Fernández no baja la guardia. La panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) mantiene una batalla sin freno contra su ex, Matías Defederico, por las hijas que tienen en común, Francesca, Charis y Bella.

En los últimos días, en su cuenta de Instagram, la bailarina apuntó al ex jugador por el incumplimiento de sus obligaciones como padre. En un posteo en dicha red social tildó de "rata" al padre de las nenas.

cinthia fernandez matias defederico.jpg

Cinthia se quejó porque sus hijas comenzaron las clases y Defederico no estuvo presente. En su catarsis con sus seguidores, la panelista de El Trece apuntó también contra la mamá del ex futbolista, Analía Frascino.

"Ay, ex suegrita, los palos te incluyen a vos", expresó la ex vedette en un video que colgó en sus historias. La grabación termina con un "fuck you" dedicado a la abuela de Francesca, Charis y Bella.