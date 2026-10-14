La historia familiar del Roña Castro: cuántas veces se casó y cuántos hijos tiene

Con total sinceridad, el Roña Castro reconoció que le cuesta recordar todas las fechas de los nacimientos de sus hijos: “Es lindo. Lo que pasa es que vos me preguntás si hoy es el cumpleaños de tal hijo, no me acuerdo. Tengo 14 nietos, mis hijas son como el padre”.

En cuanto a cómo vivió las amistades en su época de éxito y el presente, el exboxeador reconoció: "Conocidos del campeón tengo un montón pero amigos muy pocos. Noelia es mi novia, vive conmigo y estamos bien. Tuve siete matrimonios, viví la vida del campeón".

Sobre sus hijos y lo que pudo dejarles tras su exitosa carrera deportiva, remarcó: “A todos les di por igual. En ese momento, era campeón del mundo, la ganaba peleando y fácil. Hoy en día vivo bien, no tiro manteca al techo, pero vivo tranquilo, no tengo problemas de nada”.

El Roña Castro y su gran carrera en el boxeo

El Roña Castro reconoció en la charla con Mario Pergolini que su confianza antes de subir al ring era clave a la hora de enfrentar a los rivales y lograr así un gran récord durante su trayectoria.

"Siempre dije que fui un súper dotado. Cuando subía a pelear yo ganaba antes en la escalera porque el rival me tenía miedo. Tengo 144 peleas y 90 KO. Pelée con todos y conozco 27 países y perdí 7 peleas afuera nada más. Defendiendo el título perdí una sola en Japón", comentó.

Y sobre sus inicios en el boxeo explicó: "Yo vendía diarios y lustraba botas y la primer pelea que me pagaron era lo que ganaba en un mes lustrando botas entonces quería pelear todos los días".