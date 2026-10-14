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La historia familiar del Roña Castro: cuántas veces se casó y cuántos hijos tiene

En una reciente visita al programa Otro Día Perdido, el exboxeador Roña Castro contaba su historia de vida y el vínculo con sus hijos.

14 oct 2026, 08:40
La historia familiar del Roña Castro: cuántas veces se casó y cuántos hijos tiene

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Jorge "Roña" Castro, excampeón mundial de boxeo, murió este miércoles a la madrugada a los 59 años después de descompensarse mientras se encontraba en un bingo de Morón. Por el momento se desconocen aún las causas del fallecimiento del destacado exdeportista argentino.

En una reciente visita al programa Otro Día Perdido (El Trece), el Roña Castro habló de sus inicios en el boxeo y también de su historia familiar con 15 hijos y 7 matrimonios.

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“Tengo 15 hijos. Yo tenía que poblar la Argentina. El más chico tiene 16 y el más grande tiene 42, empecé de chiquito”, dijo el excampeón del mundo en charla con Mario Pergolini.

"Entonces hoy en día mis hijos son mis amigos. Tengo hijos en Caleta Olivia, en Buenos Aires", agregó el invitado. A lo que el conductor le dijo entre risas: "Acá en la tribuna, tenés hijos en todos lados, obvio".

Con total sinceridad, el Roña Castro reconoció que le cuesta recordar todas las fechas de los nacimientos de sus hijos: “Es lindo. Lo que pasa es que vos me preguntás si hoy es el cumpleaños de tal hijo, no me acuerdo. Tengo 14 nietos, mis hijas son como el padre”.

En cuanto a cómo vivió las amistades en su época de éxito y el presente, el exboxeador reconoció: "Conocidos del campeón tengo un montón pero amigos muy pocos. Noelia es mi novia, vive conmigo y estamos bien. Tuve siete matrimonios, viví la vida del campeón".

Sobre sus hijos y lo que pudo dejarles tras su exitosa carrera deportiva, remarcó: “A todos les di por igual. En ese momento, era campeón del mundo, la ganaba peleando y fácil. Hoy en día vivo bien, no tiro manteca al techo, pero vivo tranquilo, no tengo problemas de nada”.

El Roña Castro y su gran carrera en el boxeo

El Roña Castro reconoció en la charla con Mario Pergolini que su confianza antes de subir al ring era clave a la hora de enfrentar a los rivales y lograr así un gran récord durante su trayectoria.

"Siempre dije que fui un súper dotado. Cuando subía a pelear yo ganaba antes en la escalera porque el rival me tenía miedo. Tengo 144 peleas y 90 KO. Pelée con todos y conozco 27 países y perdí 7 peleas afuera nada más. Defendiendo el título perdí una sola en Japón", comentó.

Y sobre sus inicios en el boxeo explicó: "Yo vendía diarios y lustraba botas y la primer pelea que me pagaron era lo que ganaba en un mes lustrando botas entonces quería pelear todos los días".

     

 

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