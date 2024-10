Coti Romero habló con LAM tras su escandaloso cruce con La Bomba Tucumana: "Me sentí..."

"Exploté de la peor manera y en el peor lugar pero también me sentí atacada", aseguró la ex Gran Hermano.

Sobre su pelea con la cantante, contó: "Exploté por el simple hecho de que venía muy cargada y después escuché a ciertas personas decir cosas que me parecían incoherentes... hablar de la juventud". "Me jodió un poco cuando Gladys empezó a generalizar con que la juventud está perdida, no está bueno eso", sumó.

Luego, el cronista le consultó por la mención que hizo del violento video del hijo de la Bomba, Tyago Griffo, con su exnovia. "Sinceramente, no fue algo que lo decidí. Fue algo impulsivo del momento. Justamente yo venía hablando que era un tema delicado, pero en este caso habían pruebas. No me gustó cuando generalizó de esa manera con los jóvenes, porque uno siempre mira la paja del ojo ajeno y no mira la paja del ojo propio. No está mirando lo que su entorno hizo. Eso me pareció de caradura", sostuvo.

"No voy a tocar más el tema, ya está. Yo simplemente pido disculpas por el momento que pasó, porque sé que no está bueno que pase esta tensión", cerró la participante del certamen de canto.

Escándalo en el Cantando 2024: La Bomba Tucumana abandonó el estudio tras una durísima acusación de Coti Romero

Este lunes Coti Romero se presentó en el Cantando 2024 (América) y al momento de recibir la devolución del VAR tuvo un picantísimo cruce con Gladys La Bomba Tucumana, que terminó por abandonar el estudio.

“Coti…venían bien, vos venías mejorando un montón, pero hoy no fue la mejor gala tuya. Hubo muchos problemas en las armonías o en los cambios. Hubo desafinaciones, y la verdad que a mí no me gustó. De tanto que hablaron, me olvidé de todo”, comenzó diciendo La Bomba.

Al mismo tiempo, le puso un -2 como puntaje, y Coti reaccionó: “Pero cantamos después de que hablamos….”. “La próxima tendré que cantar La pollera amarilla, capaz que ahí se me entiende…la próxima cantaremos eso seguramente”, agregó indignada.

“Está bien. Los jóvenes, la gente de ahora, de esta época, es como raro todo para mí”, le respondió la cantante de cumbia.

Coti Romero

Sin embargo, Coti arremetió: “Tenes un hijo también, que encima hacía violencia de género si vamos a hablar. Así que…digamos, la juventud…”.

“Ese tema se confirmó y hay un video. Yo no estoy hablando sin pruebas, hay un video. Si vamos a hablar de la juventud, vamos a hablar bien de toda la juventud y no solamente la que está parada acá dando la cara", aclaró.

Completamente en shock, Gladys continuó y expresó: “Si, la verdad que la juventud está pasando un momento muy lamentable, muy triste. Gente que de repente obtiene la fama y les pasa esto que te está pasando a vos, mi amor. Lo lamento muchísimo, lamento que tengas que recurrir a estas cosas tan bajas, tan tristes, y tan lamentables, solamente porque te di una devolución. No me parece el lugar”.

“Yo muchísimas gracias, a todo el país le pido disculpas, gracias Marcelo Polino por cuidarme, gracias a todos, pero hasta acá llegó mi amor y el respeto. Es tristísimo, me duele el corazón”, completó segundos más tarde y tomó la decisión de abandonar el estudio.