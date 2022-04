Cristian U hizo una grave acusación sobre Emiliano Boscatto y él le iniciará acciones legales: "Lleva un gay reprimido dentro suyo"

Y en diálogo con PrimiciasYa, Boscatto aclaró que no se prostituye y contó que le iniciará acciones legales a Urrizaga.

"Cristián U es un violento homófobico, machista y estafador. Las personas con esta clase de personalidad suelen llevar un gay reprimido dentro suyo. De buenas fuentes me ha llegado que lo es. Pero eso no me importa. No voy a perdonar sus dichos tratándome de gato. Que aprenda a durar en un trabajo dos días", comenzó diciendo Emiliano.

Luego añadió: "Decir que todos sus ex compañeros hablamos porque nos fue mal y que a mi me fue bien por entregar el rosquete, que es algo poco digno según su comentario, me dio por las bolas. Que se prepare para la demanda que le voy a meter".

Emiliano Boscatto

La fuerte acusación de Emiliano Boscatto contra Cristian U

Por último, aseguró que aseguró que Gran Hermano 2011 estuvo arreglado para que Cristian sea el gran ganador, tras reingresar al ciclo después de haber abandonado la casa por voluntad propia.

"Que sepa que salió de su boca en la última entrevista que se pactó su reingreso y que ganara. No vamos a parar hasta que nos devuelva el premio que nos robó. Ya estamos armando una demanda con mis ex compañeros que estamos cansados del engreído este", cerró Emiliano Boscatto.