Cristina Pérez y Luis Petri enfrentaron las tremendas versiones de crisis en un vivo de Instagram

"Escuchame, me están preguntando todos los periodistas lo mismo que supongo te están preguntando a vos... si nos separamos" fue al grano Cristina Pérez, al tiempo que Petri respondió entre risas pero contundente: "¿están locos? ¿de dónde sacaron eso? es una locura".

Y tras confiar que anoche cenaron juntos y que incluso postearon un hermosa foto, el candidato de Juntos por el Cambio remarcó que el próximo sábado cumplirán sus primeros dos años juntos, por lo que incluso estarán de festejo.

"Yo primero agradezco a todos los que me llaman con buena fe. Pero también mi impresión es que como son tiempos de campaña, es alguien que quiere hacer daño. Entonces por eso me parece que está bueno que nosotros aclaremos que no es así, porque todo lo que hacemos tratamos de hacerlo en forma transparente", agregó inmediatamente la periodista de Telefe.

Cristina Pérez y Luis Petri apuntaron contra quieren perjudicarlos a pocos días de las elecciones

Y mientras Luis Petri recomendó a quien echó a rodar la fake nuews "que miren nuestras historias o que nos llamen", Cristina agregó pícara: "Si supieran que hoy me levanté a las 5.30 de la mañana para hacerte el café antes de que te vayas", para luego asegurar que "de todas maneras, esto es importante porque lamentablemente no todos quieren informar y hacen daño".

Además, Petri remarcó que "éste es un momento de la campaña, a pocos días de la elección, y claramente hay intención de dañar de algún medio particular que lo dice, y después algunos replican, por eso es importante aclararlo", contando que hasta su hijo lo llamó preocupado para preguntarle si era cierto lo que contaban en la televisión.

Por último, la periodista dejó en claro que durante todo este tiempo jamás usaron su relación para sacar rédito alguno, y remarcó este vivo desmintiendo separación alguna "en función de la transparencia", al tiempo que señaló que es importante que la gente sepa que no usan su relación personal para ningún tipo de marketing.

Y como para demostrar que viven su mejor momento, el posible futuro vicepresidente argentino, hizo saber que están comprometidos desde el 13 de mayo pasado, tienen tatuadas sus iniciales como demostración de amor y repitió que en dos días será su segundo aniversario.