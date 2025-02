Dalma Maradona reveló por primera vez por qué Claudia Villafañe nunca se separó de Diego

Así las cosas, este viernes la mayor de las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe habló abiertamente del tema en Ángel responde (Bondi Live), cuando Ángel de Brito le preguntó directo por qué su madre nunca quiso contar públicamente todos los sinsabores que vivió con el astro.

“En la serie le ofrecieron hacer algo, contar su versión y no quiere porque dice que hay cosas que ella vivió y que no tiene ganas de contar porque la gente no tiene por qué saberlas”, argumentó de movida la actriz. Y tras confesar que muchas habló del tema con su madre en las que quiso saber por qué no se había separado antes, Dalma reveló: “Ella dice que en ese momento sintió que lo tenía que acompañar igual”.

“Lo mismo sin estar en pareja, que haya estado ahí, como sosteniendo”, remarcó sobre la presencia de Claudia cada que Diego la necesitó y concluyó confiando cómo hubiese reaccionado ella: “Yo en la primera, ¿sabés a dónde lo mando? Sea Maradona... sea quien sea. Y ella me dice ‘no tiene que ver con Maradona, yo lo conocí cuando tenía 14 años’”.

Embed

Dalma recordó a Diego Maradona el día que hubiera cumplido 64 años: el emotivo homenaje de su hija Azul

El 30 de octubre de 1960 nació Diego Armando Maradona y esta fecha fue recordada de manera especial por todos los argentinos en el día que el astro del fútbol hubiera cumplido 64 años ese mismo día pero de 2024.

Así, Dalma Maradona recordó a Diego en el día de su cumpleaños y mostró cómo su hija Azul le rindió homenaje a su abuelo con una remera de él. También es madre de Roma, fruto de su amor con Andrés Caldarelli.

"Hoy te escribo como lo hacía cuando te llevaba cartas a las concentraciones contándote todo lo que pasaba", indicó la hermana de Gianinna desde sus historias de Instagram.

dalma maradona recuerdo diego maradona.jpg

"FELIZ CUMPLEAÑOS PA. Azul elije ir de paseo con tu remera, no se la quiere sacar nunca. El único problema es que no le sale Babu y te inventó un apodo nuevo, en esta casa ahora sos Buba", agregó.

"Te extrañamos siempre y te tenemos presente todos los días", finalizó Dalma su emotivo posteo y también fue replicando los distintos mensajes de las cuentas que recordaron a su papá en esta fecha especial.

Diego Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón en la casa donde residía en Tigre.