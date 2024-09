Daniel Ambrosino dio detalles de su salud tras ser internado: "Todo empezó..."

Luego, dio detalles del tratamiento que está recibiendo y explicó que se encuentra con antibióticos por vía intravenosa y además permanece en ayunas para evitar que se inflame más el intestino.

“Todo empezó el fin de semana que me empezó a molestar, el domingo levanté fiebre, y el lunes a la mañana vine a la clínica. Me hicieron la tomografía y ahí vieron que era mejor que me quedé internado para controlarme y darme antibióticos”, contó el periodista.

Por último, dio las últimas actualizaciones y aseguró: “Estoy esperando que los médicos resuelvan a ver cómo avanza y si conviene que me sigan dando medicación por vena, o si me dan el alta, por vía oral. Yo ya me quiero ir a casa”.

Daniel Ambrosino

El llanto de Daniel Ambrosino en vivo al recordar la presencia de su madre después de morir: "Sentía que..."

Luego del fuerte relato de Jimena Barón por la experiencia paranormal que vivió en la casa de su amiga y que compartió en las redes con video incluido, Daniel Ambrosino abrió su corazón y recordó cuando sintió la presencia de su madre, quien falleció cuando tenía 17 años.

Fue en el ciclo EPA!, América Tv, cuando la emoción invadió al periodista al recordar a su mamá y relató la única vez que sintió su presencia luego de morir.

"Le preparaba todos los domingos la mamá el desayuno a él y a su hermano, y la mamá falleció cuando él tenía 17 años", introdujo el conductor Nicolás Magaldi ante la presencia de la medium Aristida Genez Alcaraz.

Y ahí Daniel Ambrosino recordó: "A mi me pasó con mi mamá. Un día en particular, ese día nada más, me despierto y sentía que mi mamá estaba en la cocina preparando el desayuno. Y de repente sale mi papá con el desayuno y la bata azul de mi mamá".

"Fue esa vez y después nunca más. Yo me quedé con la sensación positiva de que mi mamá estaba ahí y me estaba cuidando. Y estamos hablando de hace muchos años", contó entre lágrimas el panelista y se vivió un momento de profunda emoción en el piso.