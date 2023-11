Duro revés judicial para Teto Medina: embargo millonario y procesado por abuso sexual

La noticia del procesamiento por abuso sexual y embargo por más de 20 millones de pesos para el Teto fue confirmada por el periodista de policiales Pampa Mónaco, quien mostró además la resolución judicial desde su cuenta en Twitter.

teto medina centro.jpg

“Procesar a Marcelo José Medina por considerarlo en principio autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades y amenazas coactivas con utilización de armas”, expresa el fallo publicado por el periodista.

Y se resalta: “Embargar los bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de veinte millones doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta pesos ($20.258.430)”.

“Imponerle la prohibición de acercamiento a un radio menor de los 500 metros, como también de mantener cualquier tipo de contacto (ya sea teléfonos fijos, celulares, el envío de mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y otras redes sociales, o por intermedio de otras personas)”, completa la resolución sobre la medida restrictiva de contacto con la denunciante.

teto medina procesado datos tapados.jpg

Teto Medina estalló de furia contra el cronista de A la tarde: "Hablen con..."

en A la tarde, América Tv, Marcelo Teto Medina se negó a dar su palabra y estalló del furia contra Tucho, el cronista del ciclo que conduce Karina Mazzocco, al ser consultado por la denuncia que realizó Pilar Fernández en su contra, por violencia de género y amenazas.

El ex conductor televisivo, que hace razón de dos meses fue detenido y posteriormente excarcelado por formar parte de la comunidad terapéutica La Razón de Vivir, reaccionó de muy mal modo ante las cámaras de A la tarde, e increpó al notero: "No me persigan", le dijo.

Al ser consultado por la denuncia de su ex pareja, se limitó a decir que "esto es algo que se va a solucionar como corresponde" y que "hablen con el abogado que sabe todo".

"Yo hice tu mismo laburo, lo entiendo perfecto, pero entiéndanme a mi", dijo muy enojado, y cuando Tucho le preguntó si tenía miedo de ir a la cárcel, respondió de mala manera, y dijo que "no".