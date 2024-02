Edith Hermida criticó duramente a Lucía por su salida de Gran Hermano: "No son las Superpoderosas, son las..."

“No, no. No fue una injusticia”, arrojó Edith Hermida, mientras el conductor le remarcaba “decírselo en la cara”. “Estaba diciendo justamente que está bien expulsada. Ella y cualquiera de sus dos amigas. No es personal”, añadió la panelista.

Luego, Edith se mostró muy decepcionada con el rol de Lucía en Gran Hermano. “Yo opino como televidente. Lo que yo te voy a decir no es personal. Ella decía que estaba en un grupo que era las Superpoderosas. Con todo cariño y respeto, eran las Superbobas”, señaló.

“¿Querés saber qué dijo? Gran Hermano la llamó (al confesionario) para que le diga a la gente que la deje en la casa. ¿Y sabes lo que dijo? ‘No, estoy probando otros maquillajes’. ¡Es una pavada lo que decía! ¡Se despertó en los últimos dos días!”, acusó la panelista, de manera picante.

“¡Se acordó tarde!”, acusó Edith, a lo que Lucía le replicó que “lo disfrutó mucho”. “Y bueno, pero no está para disfrutar ahí”, insistió Edith, y la salteña no se quedó atrás: “Sí, también estábamos jugando, solo que la gente no se da cuenta. Estamos en otro juego diferente”, remarcó.