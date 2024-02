Gran Hermano: la fuerte advertencia de Furia a las Superpoderosas tras la eliminación de Lucía

A pocas horas de la partida de Lucía, Furia se acercó a Rosina y Zoe, que estaban sumamente acongojadas en la habitación. "Les voy a decir algo. Si no me quieren creen, no me crean: 'Ojo con Agos'", les dijo.

"Yo sé bien cómo son las cosas acá", le contestó Zoe. "Que suerte, yo me di cuenta tarde... ustedes sí saben pero yo pequé, pequé y confié como una estúpida", agregó Furia.

Al parecer, Juliana está dispuesta a hacer todo lo necesario para dejar a Agostina en placa y que salga del juego. El enfrentamiento entre ellas fue tan fuerte que no lograron recomponer la relación.

Embed

La sorpresiva encuesta que arroja quiénes entrarían en el repechaje de Gran Hermano

Anoche, tras la eliminación de Lucía Maidana de la casa de Gran Hermano, Santiago del Moro anunció la apertura de la votación telefónica para definir quiénes ingresarán en el repechaje.

Enseguida, los fanáticos del reality se volcaron a las redes para hacer campaña por sus favoritos. "Entrarán seguramente 2 exs, a lo sumo 3, no más. El resto son todos nuevos jugadores", aclaró el conductor.

Lucía Maidana, Alan Simone, Isabel De Negri, Axel Klekaylo, Denisse González, Williams López, Joel Ojeda, Florencia Cabrera, Hernán Ontivero, Catalina Gorostidi y Sabrina Cortez están en carrera para volver al juego.

En Twitter, una encuesta se hizo popular entre los seguidores del reality y anticipa quiénes podrían ser los elegidos para reingresar a la casa. Hasta el momento, Catalina es la favorita, con el 80,1%, seguida por Joel, que tiene el 55%, y Denisse, que está muy cerca de él con el 54%.

A ellos tres se les suma Hernán, que fue el primer eliminado de GH, y tiene el 21,5% de apoyo para volver. Aunque en voto telefónico las cosas pueden cambiar, lo cierto es que la tendencia es muy clara y marcada.