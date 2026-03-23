Sin pelos en la lengua: la fuerte declaración de María Becerra en medio del escándalo con Emilia Mernes

Sin embargo, María eligió un tono conciliador para cerrar el tema: "Yo los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas”.

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Cuál fue la maldad imperdonable que le hizo Emilia Mernes a María Becerra y detonó su relación

Después de dar una primera explicación en sus redes sociales, Yanina Latorre volvió a hablar del tema en televisión y esta vez apuntó directamente contra Emilia Mernes, a quien señaló por una actitud polémica hacia María Becerra.

Según su relato, la tensión entre ambas no sería reciente, sino que viene de arrastre y tuvo un episodio concreto que generó ruido en el mundo de la música. De acuerdo con lo que contó, Emilia habría protagonizado una situación incómoda que involucró tanto a María como a su hermana, lo que derivó en comentarios y malestar en el entorno artístico.

La conductora aseguró que ese gesto fue interpretado como una falta de códigos en un ámbito donde las relaciones personales y profesionales suelen mezclarse. A partir de allí, empezaron a circular comentarios, miradas incómodas y decisiones que, aunque no trascendieron públicamente en ese momento, marcaron una distancia cada vez más notoria entre las cantantes.

“En 2024, María Becerra hizo su primer River. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que se cayera; no lo logró, pero empezó a amenazar a todos los bailarines", relató Yanina, explicando qué habría detonado la ruptura y el enojo de la Nena de Argentina.

Sobre la manera de operar, Latorre fue tajante: "Emilia Usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico".