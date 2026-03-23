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Sin pelos en la lengua: la fuerte declaración de María Becerra en medio del escándalo con Emilia Mernes

En una entrevista, María Becerra habló de su distancia con “Los del Espacio”, grupo que formó con Emilia Mernes y Duki. ¡Mirá!

23 mar 2026, 12:12
emilia mernes y maria becerra
emilia mernes y maria becerra

Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram y, sin proponérselo, encendió una polémica que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo. El gesto abrió la puerta a especulaciones sobre la relación entre Emilia y María Becerra, y puso bajo la lupa a todo el círculo de artistas que las rodea.

En medio del escándalo, el colectivo “Los del Espacio” quedó en el centro de la tormenta. El grupo, integrado por Lit Killah, Duki, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Big One, Emilia y María, parecía sólido, pero los rumores de que la Nena de Argentina fue apartada sin aviso dispararon versiones de todo tipo.

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La propia Becerra enfrentó el tema en una entrevista con En La Nota, donde participó de un detector de mentiras. Allí, al aparecer el nombre del grupo en las búsquedas más frecuentes de Google, decidió no esquivar la cuestión y habló con franqueza.

“No sé qué buscarán de Los del Espacio pero bueno, pasaron muchas cosas. Con algunas personas simplemente nos distanciamos porque las vidas tomaron otros cursos y eso está perfecto. Con otras, directamente no tengo trato”, expresó de manera contundente.

Sin embargo, María eligió un tono conciliador para cerrar el tema: "Yo los respeto un montón, los admiro, me parecen excelentes artistas”.

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Cuál fue la maldad imperdonable que le hizo Emilia Mernes a María Becerra y detonó su relación

Después de dar una primera explicación en sus redes sociales, Yanina Latorre volvió a hablar del tema en televisión y esta vez apuntó directamente contra Emilia Mernes, a quien señaló por una actitud polémica hacia María Becerra.

Según su relato, la tensión entre ambas no sería reciente, sino que viene de arrastre y tuvo un episodio concreto que generó ruido en el mundo de la música. De acuerdo con lo que contó, Emilia habría protagonizado una situación incómoda que involucró tanto a María como a su hermana, lo que derivó en comentarios y malestar en el entorno artístico.

La conductora aseguró que ese gesto fue interpretado como una falta de códigos en un ámbito donde las relaciones personales y profesionales suelen mezclarse. A partir de allí, empezaron a circular comentarios, miradas incómodas y decisiones que, aunque no trascendieron públicamente en ese momento, marcaron una distancia cada vez más notoria entre las cantantes.

“En 2024, María Becerra hizo su primer River. Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que se cayera; no lo logró, pero empezó a amenazar a todos los bailarines", relató Yanina, explicando qué habría detonado la ruptura y el enojo de la Nena de Argentina.

Sobre la manera de operar, Latorre fue tajante: "Emilia Usó el poder de Duki y, esta gente, teniendo miedo de que no la contraten más, empezó a bajarse del show. Todos los famosos, por miedo a ellos, no subieron ni un video de haber ido. Empezó un odio total. María no la puede ni ver. Emilia siempre trató de chorearle gente. Todo es celo y competencia en el ambiente artístico".

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