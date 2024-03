Edith Hermida no tuvo filtro e hizo una dura definición sobre Rosina de Gran Hermano

"Me dicen que la otra piba (Lucía) quedó hecha pelota", comentó incisivo el conductor mientras que Hermida aseguró que "la otra está enamorada". En ese momento, Rosina Beltrán deslizó cautelosa: "Estuvimos mucho tiempo sin vernos".

Rosina Beltrán en Bendita - captura general.jpg

Y frente a la consulta de Any Ventura queriendo saber si ella está enamorada de la salteña, la modelo uruguaya se atajó advirtiendo: "¡No, no! Pará... ¡Enamorada es un montón!". Fue en ese momento cuando Edith Hermida disparó picante: "Rosina, en mi diccionario, es la típica calienta pava. Cuando vos buscás en el diccionario calienta pava te sale la imagen de ella".

"Ah, ¡mirá vos! No me considero así para nada. Estás muy equivocada", se defendió Rosi y coincidió con lo que dicen todos al salir del encierro. "Adentro de la casa se intensifican todas las emociones y es todo más fuerte. Ahora se viene la realidad de verdad", explicó.

Y mientras Tamara Pettinato le dijo que Lucía "dejó a la novia por vos", Rosina una vez más se defendió tajante asegurando que "eso es mentira, no lo creo ¡¿Cómo va a dejar la novia por mí?! Yo no sé por qué se separaron, pero por mí no fue".

Embed

Así fue el romántico reencuentro entre Rosina y Lucía tras su salida de Gran Hermano

Este lunes en Gran Hermano (Telefe), la exparticipante Rosina Beltrán estuvo sentada en el estudio hablando con los analistas sobre su eliminación en el juego.

En un momento de la conversación, el conductor Santiago del Moro le dijo a la uruguaya: "Luchi (Maidana) entró en pareja, pero me parece que le pasan muchas cosas con vos". "En la casa no paraban de gritar que está soltera, ¿es verdad?", le preguntó Rosina entusiasmadísima al presentador.

Cabe recordar que la incipiente relación de Lucía y Rosina se vio interrumpida con la eliminación de la salteña varias semanas atrás.

Rosina Beltrán y Lucía Maidana.jpeg

Hacia el final del programa, las chicas pudieron reencontrarse tras estar separadas durante un largo tiempo. "Ahora vamos a ser todos partícipes de este encuentro. Quiero irme con esta imagen. Parate, por favor, y andá a saludarla a ella que te ha esperado tanto", expresó Del Moro.

Inmediatamente, Rosina corrió hasta los brazos de Lucía, y la salteña la abrazó muy fuerte, hasta el punto de darle una vuelta en el aire. Las chicas no pudieron soltarse e incluso a una de ellas se les escapó una lágrima de emoción. Se besaron en las mejillas y saltaron exaltadas al darse cuenta de que ahora sí estaban juntas.