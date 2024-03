La fulminante reflexión de Edith Hermida al opinar del noviazgo de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Beto Casella saltó en defensa del Pepe, menospreciado por haberse convertido en 'el novio de Lali'. "Dejen de castigar a Pedro Rosemblat, la pareja de Lali. Hasta Grabois le dijo ‘pasaste de ser el cadente de Navarro a ser el novio de Lali’”, sostuvo el conductor.

“Sí, ya se quiere morir de que le pregunten todo el tiempo por Lali… ¿Es tan inocente de creer que quieren hablar de su carrera política? ”, sumo Tamara Pettinato.

Aunque, sin dudas, la más ácida fue Edith Hermida que comparó a Pedro con el marido de Pampita: “Lo que más nos importa es que hable de Lali. Es como el novio de Pampita. A mí no me parece mal que vaya a dar notas”.

Finalmente, Alejandra Maglietti asintió lo que dijo su compañera. “Aunque le pase, toda su vida va a ser el novio o el ex novio de Lali porque Lali es tan fuerte que se va a morir siendo eso”, cerró.

Pedro Rosemblat detalló por primera vez cómo comenzó su romance con Lali Espósito

En un mano a mano íntimo con María Laura Santillán para Infobae, Pedro Rosemblat reveló cómo comenzó su relación con Lali Espósito ¡y sorprendió a todos!

“Yo también estoy hasta las mano y muy enamorado... Eso es una caricia escuchar eso. No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos, que le amor sea correspondido. Estoy muy feliz”, le dijo Rosemblat a María Laura cuando le preguntó por su historia de amor con la actriz y cantante.

“Quiero detalles, pero no sé dónde conseguirlos. ¿Cómo la conociste?”, le retrucó la periodista, con picardía.

Y Pedro se los dio: “Me escribió ella. Ahí sacaste un detalle. Me escribió ella y empezamos a charlar. ¡Tuve una suerte bárbara! Yo no sé si me hubiera animado a escribirle. Me sorprendí, obviamente”.