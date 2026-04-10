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El actor que se mostró en silla de ruedas tras su delicada operación: "Me rompí todo"

El reconocido actor contó cómo se siente y detalló el largo proceso de rehabilitación que deberá afrontar tras un accidente que tuvo. Los detalles.

10 abr 2026, 11:55
El actor que se mostró en silla de ruedas tras su delicada operación: Me rompí todo
El actor que se mostró en silla de ruedas tras su delicada operación: Me rompí todo

El actor que se mostró en silla de ruedas tras su delicada operación: "Me rompí todo"

A poco más de una semana de sufrir un grave accidente jugando al fútbol tal como informó en exclusivo PrimiciasYa, Darío Lopilato llevó tranquilidad a sus seguidores y mostró cómo atraviesa su recuperación.

El actor debió ser operado de urgencia el miércoles 1 de abril en la Clínica Zabala, en el barrio de Belgrano, luego de sufrir una fractura de peroné y otras lesiones internas de consideración.

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Con su característico humor, reapareció en redes sociales con un video donde se lo ve en silla de ruedas y con una bota ortopédica en la pierna afectada.

Darío Lopilato

Qué le pasó a Darío Lopilato

“Metí la pata. Literalmente. Hay gente que se fractura, hay gente que se rompe los ligamentos… Vos te rompiste los huesos, los ligamentos, las venas. Placa, tornillos, bulones, alambres… de todo, todo, todo”, lanzó, desdramatizando la situación pese a la gravedad del cuadro.

Lo cierto es que la lesión requirió la colocación de varios tornillos, por lo que ahora deberá encarar un proceso de rehabilitación con kinesiología y reposo absoluto durante las próximas semanas.

Antes de cerrar el mensaje, Lopilato también se tomó un momento para agradecer el acompañamiento recibido: “Gracias por todas las oraciones, gracias por los mensajes y a muchos amigos que estuvieron presentes, que me están viniendo a visitar. También agradezco al cuerpo de cirugía de la Clínica Zabala, muchas gracias por la paciencia que me han tenido”.

Embed - Dario Lopilato on Instagram: "Muchas gracias a todos por sus mensajes y Oraciones!!! Los amo! Ahora solo queda el camino de la paciencia y del trabajo duro! Que hermoso fue sentirme tan acompañado de ustedes!!! @cilsaong @swissmedicalgroup @maria.irigaray @fedemontesdeoca @daniela_lopilato @luisanalopilato @americatv @viralizadosxamerica"
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