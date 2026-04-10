El actor que se mostró en silla de ruedas tras su delicada operación: "Me rompí todo"

Lo cierto es que la lesión requirió la colocación de varios tornillos, por lo que ahora deberá encarar un proceso de rehabilitación con kinesiología y reposo absoluto durante las próximas semanas.

Antes de cerrar el mensaje, Lopilato también se tomó un momento para agradecer el acompañamiento recibido: “Gracias por todas las oraciones, gracias por los mensajes y a muchos amigos que estuvieron presentes, que me están viniendo a visitar. También agradezco al cuerpo de cirugía de la Clínica Zabala, muchas gracias por la paciencia que me han tenido”.