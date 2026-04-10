El actor que se mostró en silla de ruedas tras su delicada operación: "Me rompí todo"

Lo cierto es que la lesión requirió la colocación de varios tornillos, por lo que ahora deberá encarar un proceso de rehabilitación con kinesiología y reposo absoluto durante las próximas semanas.
Antes de cerrar el mensaje, Lopilato también se tomó un momento para agradecer el acompañamiento recibido: “Gracias por todas las oraciones, gracias por los mensajes y a muchos amigos que estuvieron presentes, que me están viniendo a visitar. También agradezco al cuerpo de cirugía de la Clínica Zabala, muchas gracias por la paciencia que me han tenido”.
Embed - Dario Lopilato on Instagram: "Muchas gracias a todos por sus mensajes y Oraciones!!! Los amo! Ahora solo queda el camino de la paciencia y del trabajo duro! Que hermoso fue sentirme tan acompañado de ustedes!!! @cilsaong @swissmedicalgroup @maria.irigaray @fedemontesdeoca @daniela_lopilato @luisanalopilato @americatv @viralizadosxamerica"
View this post on Instagram