Graciela Alfano lanzó una teoría explosiva sobre Nicole Neumann y Fabián Cubero: "Lo deja..."

Con su estilo filoso y observador, Alfano dejó instalada la idea de que, más allá de los años y las nuevas parejas, el vínculo entre Nicole y Cubero sigue siendo un terreno fértil para la polémica.

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Qué dijo Nicole Neumann tras la angustia de Fabián Cubero

La breve internación de Allegra Cubero por un problema de salud volvió a encender la chispa en la eterna disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Mientras el exfutbolista se mostró quebrado en A la Tarde (América TV), donde habló de cómo su pareja Mica Viciconte termina involucrada en cada tensión con su ex, Nicole eligió responder desde otro escenario: una entrevista en Intrusos (América TV).

"Yo no escucho acabo de salir del streaming y no miré ni pienso mirar. Estoy en otra, yo sé que hago y no hago por mis hijas", aseguró la modelo, dejando en claro que no piensa engancharse con lo que diga Cubero.

Sobre el revuelo que generó la internación de Allegra, fue tajante: "Me parece un delirio el tema de la competencia de padres, absolutamente ridículo y mi hija ya se expresó de eso y desterró todo mito o mentira acerca del tema y no hay mucha más vuelta que darle".

Nicole también remarcó que sus hijas no deberían cargar con aclaraciones públicas: "Son chicas y no da que tengan que sentirse en el apuro de aclarar nada ni defender a nadie".

En medio de la charla, aprovechó para despejar rumores sobre el festejo de los 15 de Allegra, que según Cubero estaba condicionado por un acuerdo previo: "No había ningún arreglo. Lo del viaje lo hablé yo con Alu que es lo que tuvimos ganas en ese momento, después hablamos con mi hija lo de la fiesta y hicimos lo que teníamos ganas como corresponde, fin".

Finalmente, cuando el cronista le mencionó las palabras de Cubero, quien dijo que Mica queda como "la mala de la película", Nicole cerró la nota con un gesto y una frase seca: "No me interesa nada, no es mi tema, nada que contar de verdad".