Le robaron a Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, en un shopping y mostró cómo quedó su camioneta

En Lape Club Social (América TV) informaron que Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, fue víctima de un robo en un shopping de Canning.
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Camila Galante, mujer de Leandro Paredes, sufrió un robo en el estacionamiento de un shopping de Canning.
En Lape Club Social (América TV) informaron que Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, fue víctima de un robo en un shopping de Canning.
Cora Debarbieri relató lo ocurrido: “Ella lo compartió y lo contó un poco a través de sus redes sociales”. Según explicó, Galante había dejado su vehículo en el estacionamiento del centro comercial y al regresar se encontró con una desagradable sorpresa.
“Ella fue al shopping de Canning a hacer algunas cositas, dejó el auto tranquila en ese estacionamiento y cuando llegó se encontró con la desagradable noticia que le faltaba la rueda de auxilio a su auto”, detalló la periodista.
La propia Camila lo confirmó en Instagram: “Anoche, a las 20, adentro del estacionamiento del shopping Las Toscas Canning me cortaron la camioneta y me robaron la rueda de auxilio”.
Debarbieri agregó una hipótesis sobre lo sucedido: “Quizás la marcaron en ese momento por la camioneta, vaya uno a saber exactamente, o quizás la reconocieron y pensaron que, además de la rueda de auxilio, podían encontrar alguna otra cosa dentro de la camioneta, más allá de llevarse, finalmente, la rueda de auxilio”.
En los últimos días circuló la versión de un supuesto chat entre Emilia Mernes y un jugador de la selección argentina, con el nombre de Leandro Paredes en el centro de las especulaciones. Frente a ese escenario, el mediocampista eligió despejar dudas en el plano íntimo y le dedicó un mensaje directo a su esposa, Camila Galante.
El futbolista buscó transmitir calma y dejar atrás cualquier comentario que pudiera afectar a su familia. Desde su cuenta de Instagram, compartió una declaración cargada de afecto: "Felices 16 años juntos amor de mi vida. Te amo".
La respuesta de Galante no se hizo esperar y fue igual de clara, aunque con un tono completamente alejado de la polémica: "Te amo con todo mi alma amor de mi vida". Con esas palabras, la pareja mostró unidad y cercanía, sin dar lugar a dudas sobre su vínculo.
Horas antes, la esposa de Paredes ya había marcado su postura frente al escándalo. En diálogo con Paula Varela, desmintió de manera categórica las versiones que vinculaban a su marido con la situación y aseguró que todo lo que se decía no tenía sustento.
De esta manera, tanto el jugador como su esposa eligieron responder con gestos de amor y confianza, dejando en claro que su relación se mantiene firme más allá de los rumores que circulan en el entorno mediático.