Le robaron a Camila Galante, la mujer de Leandro Paredes, en un shopping y mostró cómo quedó su camioneta

Debarbieri agregó una hipótesis sobre lo sucedido: “Quizás la marcaron en ese momento por la camioneta, vaya uno a saber exactamente, o quizás la reconocieron y pensaron que, además de la rueda de auxilio, podían encontrar alguna otra cosa dentro de la camioneta, más allá de llevarse, finalmente, la rueda de auxilio”.

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Cómo fue la contundente declaración de Leandro Paredes a Camila Galante en medio de los rumores con Emilia Mernes

En los últimos días circuló la versión de un supuesto chat entre Emilia Mernes y un jugador de la selección argentina, con el nombre de Leandro Paredes en el centro de las especulaciones. Frente a ese escenario, el mediocampista eligió despejar dudas en el plano íntimo y le dedicó un mensaje directo a su esposa, Camila Galante.

El futbolista buscó transmitir calma y dejar atrás cualquier comentario que pudiera afectar a su familia. Desde su cuenta de Instagram, compartió una declaración cargada de afecto: "Felices 16 años juntos amor de mi vida. Te amo".

La respuesta de Galante no se hizo esperar y fue igual de clara, aunque con un tono completamente alejado de la polémica: "Te amo con todo mi alma amor de mi vida". Con esas palabras, la pareja mostró unidad y cercanía, sin dar lugar a dudas sobre su vínculo.

Horas antes, la esposa de Paredes ya había marcado su postura frente al escándalo. En diálogo con Paula Varela, desmintió de manera categórica las versiones que vinculaban a su marido con la situación y aseguró que todo lo que se decía no tenía sustento.

De esta manera, tanto el jugador como su esposa eligieron responder con gestos de amor y confianza, dejando en claro que su relación se mantiene firme más allá de los rumores que circulan en el entorno mediático.