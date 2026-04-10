Salió a la luz la fuerte pelea de Allegra con Fabián Cubero por Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann
Tras la internación de la adolescente, se supo que además de la tensión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, Allegra se molestó por una cuestionable actitud de su padre con Manu Urcera, el actual marido de su mamá.
10 abr 2026, 14:58
La feroz enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero declarado desde el día que se separaron sigue más vigente que nunca, y a medida que pasa el tiempo continúa sumando capítulos. Puntualmente, ahora la situación tuvo que ver con la internación de Allegra, una de las hijas que el exmatrimonio tiene en común.
Pero amén de todo el escándalo de fondo, en medio de ese momento que la adolescente debió atravesar, resulta que vino a saberse que hubo un tercer actor que cobró protagonismo en la pelea familiar: nada menos que Manu Urcera, el actual marido de Nicole.
Todo se supo a mediados de esta semana, cuando se filtró la declaración de guerra que el exfutbolista le hizo al piloto automovilístico en medio de la internación de Allegra.
Según reveló Yanina Latorre desde SQP (América TV), el piloto de carreras le habría mandado flores a la adolescente para hacerle llegar su apoyo durante sus horas en la clínica. Ocurre que él estaba de viaje por sus compromisos deportivos y ese detalle no le habría caído nada bien a Poroto, lo que luego habría terminado en un picante intercambio verbal.
Asimismo, la conductora de América TV explicó que, no obstante, el diálogo en Nicole y Cubero habría sido bastante cordial a lo largo de los tres días de la internación de Allegra. Se arreglaron para rotarse por turnos para cuidarla, teniendo presente que Neumann tiene un bebé chiquito, detalle no menor para la organización -sobre todo porque Cruz, su hijo, todavía toma el pecho-.
La cuestión es que tal parece que mientras la modelo se organizaba con su bebé y coordinaba los turnos para cuidar a Allegra con Cubero, habría estallado el episodio con Urcera. De acuerdo a Latorre, “Manu le mandó flores a la clínica, tengo las fotos porque en la clínica me contaron a mí, me mandaron hasta las fotos de la clínica que le mandó Manu”.
Fue precisamente ese detalle de Urcera el que generó un momento muy incómodo cuando recibió el alta médica. “Ahí sí se suscitó una situación no muy agradable porque Cubero, cuando se estaban yendo de la clínica, no le dejó llevar las flores a la nena a la casa. Le dijo: ‘no, que se las lleve tu mamá’ porque en el alta estaban los dos”, detalló Latorre.
Esa situación puntual parece que generó un tenso cruce entre padre e hija, delante de Nicole. Tan es así que hasta Neumann deslizó de dónde vendría el enojo de Poroto. “Nicole siente que hay como siempre un resquemor hacia ella, su hijo nuevo, al marido. Ella también cuenta que al hijo de Cubero ella lo trata bárbaro, le mandó el regalito de Pascuas, cuando van de viaje a Europa le trae un regalo”, confió Yanina.
Por último, Latorre concluyó explicando que la teoría de Nicole sobre toda esta historia de conflictos y peleas con Cubero por Urcera. “Ella siente que como Cubero se dedica a esto, ella también se dedica a esto. Es buena madre, no entiende por qué siempre la hacen quedar mal”, sentenció.
Cuál es la explosiva teoría de Graciela Alfano sobre Nicole Neumann y Fabián Cubero
En La Mañana con Moria (El Trece), Graciela Alfano volvió a hacer gala de su lengua filosa y sorprendió con una teoría sin filtro sobre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Sin rodeos, lanzó una frase que dejó a todos en el estudio en silencio: “Cubero sigue enganchado con Nicole”.
Fiel a su estilo directo, la exvedette fue desarrollando su postura con comentarios que no pasaron desapercibidos. “Nicole tiene esa cosa, que es divina, pero es tan alemana que los deja ahí arando”, expresó, y enseguida redobló la apuesta al asegurar: “Él quedó enamorado”.
La conversación fue tomando temperatura cuando Gustavo Méndez intervino para sumar su propia lectura del tema. “Nicole los deja todos patas para arriba”, opinó, en sintonía con lo que se venía planteando en la mesa. Lejos de bajar el tono, Alfano recogió el guante y agregó un matiz particular vinculado a la astrología: “Sí, tiene esa cosa escorpiana, los deja locos”.
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Sin embargo, el momento más fuerte de su análisis llegó cuando puso el foco en las imágenes públicas de ambas partes. Observadora, se detuvo en los gestos y las energías que percibe en cada uno: “En todas las imágenes que veo de esta gente yo veo tristeza, dureza y ceño fruncido en Cubero y en Mica, y veo rostros más distendidos, alegres y regios en Nicole y en su pareja, este chico Manu, que parece muy concentrado en lo suyo y que además no está contaminado por lo mediático y por este tipo de declaraciones”.
De esta manera, Graciela Alfano dejó en claro su postura con una mirada tan polémica como contundente. Su interpretación reavivó el debate en el estudio y volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, que, a pesar del paso del tiempo y de sus nuevas relaciones, continúa generando repercusiones y alimentando todo tipo de especulaciones.