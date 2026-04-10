Salió a la luz la fuerte pelea de Allegra con Fabián Cubero por Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann

Asimismo, la conductora de América TV explicó que, no obstante, el diálogo en Nicole y Cubero habría sido bastante cordial a lo largo de los tres días de la internación de Allegra. Se arreglaron para rotarse por turnos para cuidarla, teniendo presente que Neumann tiene un bebé chiquito, detalle no menor para la organización -sobre todo porque Cruz, su hijo, todavía toma el pecho-.

Nicole Neumann y Cruz Urcera (1)

La cuestión es que tal parece que mientras la modelo se organizaba con su bebé y coordinaba los turnos para cuidar a Allegra con Cubero, habría estallado el episodio con Urcera. De acuerdo a Latorre, “Manu le mandó flores a la clínica, tengo las fotos porque en la clínica me contaron a mí, me mandaron hasta las fotos de la clínica que le mandó Manu”.

Fue precisamente ese detalle de Urcera el que generó un momento muy incómodo cuando recibió el alta médica. “Ahí sí se suscitó una situación no muy agradable porque Cubero, cuando se estaban yendo de la clínica, no le dejó llevar las flores a la nena a la casa. Le dijo: ‘no, que se las lleve tu mamá’ porque en el alta estaban los dos”, detalló Latorre.

Esa situación puntual parece que generó un tenso cruce entre padre e hija, delante de Nicole. Tan es así que hasta Neumann deslizó de dónde vendría el enojo de Poroto. “Nicole siente que hay como siempre un resquemor hacia ella, su hijo nuevo, al marido. Ella también cuenta que al hijo de Cubero ella lo trata bárbaro, le mandó el regalito de Pascuas, cuando van de viaje a Europa le trae un regalo”, confió Yanina.

Por último, Latorre concluyó explicando que la teoría de Nicole sobre toda esta historia de conflictos y peleas con Cubero por Urcera. “Ella siente que como Cubero se dedica a esto, ella también se dedica a esto. Es buena madre, no entiende por qué siempre la hacen quedar mal”, sentenció.

NICOLE NEUMANN, ALLEGRA, FABIAN CUBERO

Cuál es la explosiva teoría de Graciela Alfano sobre Nicole Neumann y Fabián Cubero

En La Mañana con Moria (El Trece), Graciela Alfano volvió a hacer gala de su lengua filosa y sorprendió con una teoría sin filtro sobre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Sin rodeos, lanzó una frase que dejó a todos en el estudio en silencio: “Cubero sigue enganchado con Nicole”.

Fiel a su estilo directo, la exvedette fue desarrollando su postura con comentarios que no pasaron desapercibidos. “Nicole tiene esa cosa, que es divina, pero es tan alemana que los deja ahí arando”, expresó, y enseguida redobló la apuesta al asegurar: “Él quedó enamorado”.

La conversación fue tomando temperatura cuando Gustavo Méndez intervino para sumar su propia lectura del tema. “Nicole los deja todos patas para arriba”, opinó, en sintonía con lo que se venía planteando en la mesa. Lejos de bajar el tono, Alfano recogió el guante y agregó un matiz particular vinculado a la astrología: “Sí, tiene esa cosa escorpiana, los deja locos”.

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Sin embargo, el momento más fuerte de su análisis llegó cuando puso el foco en las imágenes públicas de ambas partes. Observadora, se detuvo en los gestos y las energías que percibe en cada uno: “En todas las imágenes que veo de esta gente yo veo tristeza, dureza y ceño fruncido en Cubero y en Mica, y veo rostros más distendidos, alegres y regios en Nicole y en su pareja, este chico Manu, que parece muy concentrado en lo suyo y que además no está contaminado por lo mediático y por este tipo de declaraciones”.

De esta manera, Graciela Alfano dejó en claro su postura con una mirada tan polémica como contundente. Su interpretación reavivó el debate en el estudio y volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, que, a pesar del paso del tiempo y de sus nuevas relaciones, continúa generando repercusiones y alimentando todo tipo de especulaciones.