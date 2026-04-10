Mauro Icardi subió un posteo con China Suárez y lo fulminaron: lo compararon con Marcelo Tinelli

Incluso, varios mensajes llegaron en turco, reflejando el presente de Icardi en el fútbol de ese país. Entre ironías y burlas, algunos usuarios se animaron a cuestionar su aspecto físico con frases como “Envejeció 30 años” o “Está destruido” y, además, lo compararon con Marcelo Tinelli.

china suarez e icardi 1

china e icardi 2

china suarez e icardi 3

Cómo es el lujoso anillo de compromiso que le dio Mauro Icardi a la China Suárez

La historia entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a ocupar titulares, esta vez por un detalle que no pasó inadvertido: un llamativo anillo de compromiso que la actriz mostró en sus redes. En las últimas horas, el delantero compartió varias imágenes junto a ella, donde la joya se ve con claridad, alimentando las versiones de una posible formalización de la relación.

Ese anillo ya había dado que hablar semanas atrás. Durante el Día de los Enamorados, la China publicó fotos en Instagram luciendo un sofisticado solitario de Cartier, de la línea Destinée. El diseño se distingue por su estilo “halo”, con un diamante central de corte brillante rodeado de pequeñas piedras que realzan su luminosidad.

La pieza, confeccionada en platino y con engaste pavé, está pensada para maximizar el brillo desde cualquier ángulo. Según trascendió, el modelo elegido tendría un diamante de entre 1 y 1,2 quilates, con un valor estimado cercano a los 30.000 dólares. Dentro de la misma colección existen versiones más económicas que rondan entre 7.000 y 10.000 dólares, mientras que las más exclusivas pueden superar los 50.000 y alcanzar cifras de seis dígitos.

De acuerdo con la periodista Fernanda Iglesias, el gesto romántico habría sido ideado por el propio Icardi, quien atraviesa la etapa final de su divorcio de Wanda Nara. En este contexto, el jugador del Galatasaray ya había insinuado en otras ocasiones su intención de dar un paso más serio en su vínculo con la actriz. La aparición pública del anillo no hace más que reforzar esa idea y sumar un nuevo capítulo a una historia que sigue generando interés constante.