Emily Ceco blanqueó a su nuevo novio tras la condena a Santiago Martínez: la curiosa manera que lo conoció

Lo cierto es que en una nota con el programa Puro Show (El Trece), Emily Ceco habló por primera vez de esta relación y confirmó que está otra vez en pareja.

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"Yo solo subí esa foto a redes agarrada de la mano pero sí stoy conociendo a alguien”, comentó en diálogo con Matías Vázquez en un evento.

Y agregó que en breve podría darse la presentación oficial ante sus seres queridos: "Capaz que mi familia lo conoce en mi cumple", admitió con una sonrisa.

Luego desde el estudio el conductor aportó más datos de quién es el hombre que conquistó a Emily y la particular forma en que se conocieron: fue hace un año a través de una aplicación de citas.

“El muchacho se llama Kevin, tiene 32 años, tiene un hijo y es sindicalista de La Bancaria. Hablaban hace un año cuando empezó el proceso feo que atrevesó (Ceco)", indicó el conductor.

Y agregó: "Se conociron a través de una aps de citas y empezaron a hablar y pegar onda. Estuvo en el proceso más difícil de ella pero no quería blanquearlo hasta ayer”.

emily ceco posteo con nuevo amor

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La reacción de Emily Ceco tras conocerse los detalles de la condena a Santiago Martínez

Santiago Martínez fue considerado culpable por parte del Tribunal del delito d homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, además de lesiones leves agravadas y privación ilegítima de la libertad agravada, todo enmarcado en un contexto de violencia de género.

La condena fue a 15 años de prisión y entre los fundamentos se describe un entramado de violencia sostenida contra Emily Ceco que resultó clave para determinar la pena.

En ese contexto, la ex participante de Love is Blind, quien denunció por violenica a su ex pareja en febrero de 2025, se expresó con alivio tras el fallo de los jueces, pero también con un claro objetivo a futuro.

"La Justicia escucha, a mi por lo menos me escuchó", aseguró la modelo. Y dejó una frase que marcó el tono de su reacción: "Espero que mi caso marque un precedente, no esperaron a que me mate para darle una condena. Les pedí eso, que no esperen a que yo esté muerta".