Preocupa el estado anímico de Andrea del Boca: "Lloró todo el día y no quiere volver a Gran Hermano"

En esa línea, el periodista también remarcó que la reacción del público habría sido un golpe inesperado para la actriz. “Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto”, deslizó, dejando entrever que la devolución en redes y medios no fue la que esperaba.

Como si eso fuera poco, a este escenario se sumó un tema personal que volvió a instalarse en agenda: la reciente aparición de Ricardo Biasotti en el Senado. “Sintió mucho enojo con ver a Biasotti. Justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado”, reveló Záffora, marcando cómo ambos hechos se superpusieron en un contexto delicado.

El panelista también explicó que la actriz fue tomando conocimiento de estas novedades de manera paulatina: “Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas”, indicó. Mientras tanto, Andrea permanece resguardada: “Ella está en su casa siendo cuidada por su familia”, agregó.

Finalmente, el dato más fuerte describe su estado actual: “Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición”.

Un panorama que refleja el difícil momento que atraviesa la actriz, entre el impacto del accidente, la repercusión mediática y cuestiones personales que volvieron a salir a la superficie.

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Qué dijo Ricardo Biasotti en DDM sobre Andrea del Boca tras su paso por el Senado

Tras su participación como orador en el Senado en una jornada contra las falsas denuncias, Ricardo Biasotti brindó una entrevista en el programa A la Tarde (América TV) y se refirió, entre otros temas, a su vínculo con Andrea Del Boca.

En ese marco, Biasotti fue claro al marcar la distancia actual con la actriz, aunque dejó en evidencia el respeto que mantiene por ella. “Andrea (del Boca) es la madre de mi hija, la respeto, pero no es parte de mi vida. Pasaron muchas cosas y yo dejé todo esso atrás. Yo pienso en Anna pero a Andrea la respeto, es la madre de mi hija”, expresó.

Además, detalló cuáles son los únicos frentes judiciales que continúan abiertos en su vida. “Eso es lo único pendiente, no pienso hacer juicio a nadie”, aseguró, al mencionar que inició acciones legales contra Telefe, Susana Giménez y el abogado Juan Pablo Fioribello, además de la propia Del Boca.

Durante la charla con el periodista Santiago Riva Roy, también fue consultado sobre el difícil momento que atravesó tras la grave denuncia en su contra, de la que luego fue sobreseído. Ante esa pregunta, descartó haber tenido pensamientos extremos: “No pensé en esos términos para nada. Yo viví el tema muy de cerca a nivel familiar y sé el daño que se le causa a la gente que queda y nunca le haría eso ni a mi familia ni a mis amigos”.

En ese sentido, remarcó el impacto que tuvo esa etapa en su vida personal: “Siempre tuve la actitud de enfrentar y luchar las cosas. Ahí dejé salud y muchos años de alegrías se evaporaron y casi todo mi dinero”, sostuvo.

Por último, Biasotti se mostró esperanzado en poder recomponer el vínculo con su hija Anna y dejó un mensaje abierto. “Ojalá se puede empezar aunque sea con un pequeño café de por medio y una charla y no veo por qué no. Nadie nos impide que lo hagamos, ni a ella ni a mí y no se pierde nada, hay mucho para ganar, ojalá ella se anime en algún momento”, cerró.