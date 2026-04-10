Teto Medina reveló el resultado del estudio trascendental en su tratamiento contra el cáncer

"Hola a todos. Quería contarles que recibí el resultado de mi estudio, PET, y sinceramente quiero agradecerles de corazón este acompañamiento. El poder del amor y el poder de la oración, funcionó", indicó con emoción Teto Medina.

Y agregó: "Si bien ahora tengo que juntarme con mi oncóloga y el cirujano el martes, los pronósticos de mi evolución son favorables".

"Seguimos en la lucha, pero con más certezas que dudas. Los quiero mucho y gracias a todos por el amor se hizo sentir. No tengo palabras para agradecer este acompañamiento. Siempre los sentí conmigo", finalizó con esperanza en lo que viene y con energía positiva.

teto medina resultado analisis

La incertidumbre de Teto Medina antes de recibir los últimos chequeos médicos

Teto Medina compartía hace unos días un mensaje vía redes sociales donde se mostraba a la expectativa de saber los resultados de los estudios médicos que se realizó, los cuales por suerte arrojaron valores positivos.

“Hola a todos. Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre. Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis que me van a decir dónde estoy parado con mi cáncer, y cuáles van a ser los pasos a seguir”, comenzó su mensaje Teto Medina el fin de semana.

Y remarcó: “Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente. Todo será como debe ser y sea lo que sea, seguir haciendo caso. Los médicos son los que me guían y seguiré en ese camino”.

Teto Medina explicó cómo vivía esos días durante la espera de conocer esos resultados que son clave en su estado de salud tras terminar con la quimioterapia.

“Falta muy poco para tener esos resultados y trabajo para que a mi cabeza no le gane la ansiedad y empiece a pensar en cosas que todavía no sé si sucederán”, comentaba el conductor.

El condutor cerró también agradeciendo las muestras de cariño y mensajes de apoyo de sus seguidores en este diíficil momento que enfrenta: “Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”.