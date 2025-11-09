Cande Tinelli hizo una tajante aclaración sobre un nuevo rumor en medio del escándalo familiar
Cansada de los rumores sobre su vida privada, Cande Tinelli decidió salir a aclarar una nueva versión que surgió en las últimas horas. Los detalles.
9 nov 2025, 09:05
Cande Tinelli hizo una tajante aclaración sobre un nuevo rumor en medio del escándalo familiar
En medio del conflicto familiar que involucra a todos los integrantes de la familia Tinelli, Cande Tinelli volvió a ser noticia en las últimas horas.
Esta semana, la hija de Marcelo Tinelli estuvo en el centro de la atención mediática luego de confirmar que está distanciada de su hermana Juanita, quien hace unos días denunció haber recibido amenazas de muerte y reveló la tensa relación que mantiene con su padre.
En ese contexto, y tras haber celebrado su cumpleaños, Cande Tinelli decidió salir a aclarar un nuevo rumor que la vinculaba sentimentalmente con un hombre, tras su separación de Coti Sorokin, ocurrida en abril.
La cantante compartió un tajante mensaje en sus historias de Instagram, junto a la imagen de una vela encendida: “Paso por acá para decir y pedir que no me asocien más con nadie porque estoy absolutamente soltera. No inventen cosas ni crean todo lo que dicen que les dicen. Gracias”.
Cuál fue el duro mensaje de Cande Tinelli contra de Paula Robles y Guillermina Valdés
El conflicto familiar de los Tinelli va mucho más allá de las amenazas que recibió Juanita hace unos días. Ese hecho puntual fue apenas el detonante para que todos los integrantes del clan comenzaran a exponer sus diferencias y los rencores que venían acumulando desde hace años.
Paula Robles fue la primera en dejar a todos sorprendidos al publicar una serie de reflexiones sobre el egoísmo, arrobando a su hija menor en medio de la disputa que mantiene con Marcelo Tinelli. Luego apareció Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, quien lanzó duras críticas hacia Juanita, acusándola de “querer copiar” a sus hermanas y de tenerles envidia.
Si bien es cierto que Aquino después intentó bajar el tono y retractarse, la polémica ya estaba desatada. En las últimas horas, surgió un nuevo frente que involucra a Cande Tinelli, quien decidió intervenir en una publicación que su madre le dedicó a Marcelo. En ese mensaje, Aquino dejaba muy mal paradas a Paula Robles y Guillermina Valdés, las otras exparejas del animador.
La joven no dudó en apoyar públicamente a su madre y escribió: “La única ex que no se quedó con nada y, aun así, lo sigue apoyando. Sos única, mamá”. Con esta frase, Candelaria Tinelli sumó un nuevo condimento a la interna familiar al introducir el tema del dinero, un aspecto que hasta ahora pocos se habían animado a mencionar abiertamente.