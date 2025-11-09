Cande Tinelli hizo una tajante aclaración sobre un nuevo rumor en medio del escándalo familiar

Cande Tinelli

Cuál fue el duro mensaje de Cande Tinelli contra de Paula Robles y Guillermina Valdés

El conflicto familiar de los Tinelli va mucho más allá de las amenazas que recibió Juanita hace unos días. Ese hecho puntual fue apenas el detonante para que todos los integrantes del clan comenzaran a exponer sus diferencias y los rencores que venían acumulando desde hace años.

Paula Robles fue la primera en dejar a todos sorprendidos al publicar una serie de reflexiones sobre el egoísmo, arrobando a su hija menor en medio de la disputa que mantiene con Marcelo Tinelli. Luego apareció Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, quien lanzó duras críticas hacia Juanita, acusándola de “querer copiar” a sus hermanas y de tenerles envidia.

Si bien es cierto que Aquino después intentó bajar el tono y retractarse, la polémica ya estaba desatada. En las últimas horas, surgió un nuevo frente que involucra a Cande Tinelli, quien decidió intervenir en una publicación que su madre le dedicó a Marcelo. En ese mensaje, Aquino dejaba muy mal paradas a Paula Robles y Guillermina Valdés, las otras exparejas del animador.

La joven no dudó en apoyar públicamente a su madre y escribió: “La única ex que no se quedó con nada y, aun así, lo sigue apoyando. Sos única, mamá”. Con esta frase, Candelaria Tinelli sumó un nuevo condimento a la interna familiar al introducir el tema del dinero, un aspecto que hasta ahora pocos se habían animado a mencionar abiertamente.