La incómoda reacción de Julieta Cardinali cuando Mirtha Legrand le preguntó si tenía pareja

Fue ahí cuando Julieta se sinceró: “Soy tímida para hablar de mi vida privada, no sé por qué me cuesta mucho. En la tele se me ve poco, pero ahora salimos porque estamos promocionando ‘Belén’, la película de Dolores Fonzi, así que eso me hizo salir”.

Embed

Charo, la hija de 17 años de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, debutó como modelo

Charo Calamaro debutó como modelo de la marca de ropa de su mamá, Julieta Cardinali y sorprendió a todos por su belleza.

A sus 17 años, la joven demuestra tener un estilo auténtico y una fuerte pasión por el modelaje, una inclinación que combina influencias tanto de su madre como de su padre. Con pasos firmes y decididos, Charo se posiciona como una figura emergente en el universo fashionista argentino.

Desde pequeña, Charo ha estado ligada al ambiente artístico, no solo por ser hija de dos reconocidas figuras del espectáculo, sino también por su propio interés en el arte y la moda. Su madre, Julieta Cardinali, lanzó en 2018 Cardinal, su propia marca de ropa, y fue precisamente allí donde Charo debutó como modelo.

Este primer acercamiento al mundo del diseño y las pasarelas fue el punto de partida para que la adolescente se afianzara en su pasión por la moda.

“Escucha muy buena música, que tiene que ver con su papá. Tiene un oído muy refinado y le gusta mucho la moda como a la mamá. Es una mezcla y es muy personal al mismo tiempo. Tiene su impronta”, expresó Julieta en diálogo con Infobae, destacando la personalidad única de su hija.