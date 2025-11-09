La incómoda reacción de Julieta Cardinali cuando Mirtha Legrand le preguntó si tenía pareja
Julieta Cardinali fue una de las invitadas a La noche de Mirtha y la actriz se sintió incómoda cuando la diva le preguntó sobre su vida íntima. El video.
9 nov 2025, 08:36
En la noche del sábado,Julieta Cardinali fue una de las invitadas a la ‘mesaza’ de Mirtha Legrand y reaccionó algo incómoda cuando la diva de El Trece indagó sobre su vida íntima.
“Tengo una hija de 18 años, Charo, que está en la facultad. Terminó el colegio el año pasado y ahora estudia en San Andrés”, dijo la actriz sobre la joven, que es fruto de su relación con Andrés Calamaro.
Y más allá de todos los detalles que dio sobre su hija, fruto de su relación con Andrés Calamaro, Mirtha quiso saber un poco más sobre su situación sentimental.
Cuando Mirtha le preguntó si estaba en pareja, Cardinali dudó y arrojó: “No, no sé…”. “Ah, dudó un poco”, dijo la conductora, divertida.
Fue ahí cuando Julieta se sinceró: “Soy tímida para hablar de mi vida privada, no sé por qué me cuesta mucho. En la tele se me ve poco, pero ahora salimos porque estamos promocionando ‘Belén’, la película de Dolores Fonzi, así que eso me hizo salir”.
Charo, la hija de 17 años de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, debutó como modelo
Charo Calamaro debutó como modelo de la marca de ropa de su mamá, Julieta Cardinali y sorprendió a todos por su belleza.
A sus 17 años, la joven demuestra tener un estilo auténtico y una fuerte pasión por el modelaje, una inclinación que combina influencias tanto de su madre como de su padre. Con pasos firmes y decididos, Charo se posiciona como una figura emergente en el universo fashionista argentino.
Desde pequeña, Charo ha estado ligada al ambiente artístico, no solo por ser hija de dos reconocidas figuras del espectáculo, sino también por su propio interés en el arte y la moda. Su madre, Julieta Cardinali, lanzó en 2018 Cardinal, su propia marca de ropa, y fue precisamente allí donde Charo debutó como modelo.
Este primer acercamiento al mundo del diseño y las pasarelas fue el punto de partida para que la adolescente se afianzara en su pasión por la moda.
“Escucha muy buena música, que tiene que ver con su papá. Tiene un oído muy refinado y le gusta mucho la moda como a la mamá. Es una mezcla y es muy personal al mismo tiempo. Tiene su impronta”, expresó Julieta en diálogo con Infobae, destacando la personalidad única de su hija.