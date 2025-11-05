Marcela Feudale se metió en el escándalo Tinelli: disparó contra Soledad Aquino y defendió a Paula Robles

Embed

"Siempre se ocupó de los chicos. Lo recuerdo encargado de llevarlos y buscarlos del colegio, más allá de la separación. Lo recuerdo como un padre muy presente", confió. Así como sobre el origen del enfrentamiento de las exmujeres de Marcelo, la locutora repasó la época en que Tinelli se separó de Aquino y dio comienzo a su romance con Robles. "No es que las fechas no cerraran, fue una transición que se dio. No sé cuándo la dejó a Sole y cuándo empezó con Paula. No recuerdo líos, sino que siempre hubo armonía", señaló.

Asimismo agregó que su vínculo con Robles fue mucho más cercano que con Aquino, porque ella empezó a trabajar con Marcelo Tinelli un año antes de su separación de la mamá de Mica y Cande. Así, sobre las reciente declaraciones de Soledad contra Juanita y Paula, sorprendió disparando: "No me sorprende. Ha tenido incursiones incómodas en los medios".

Fue allí que recordó un controvertido episodio del pasado con Cande Tinelli, una de sus hijas: "Tuvo un encontronazo con ella en Infama porque no estaba de acuerdo con que se tatuara".

Hacia el final de la entrevista con el ciclo de América TV, Marcela Feudale remarcó su más profundo deseo de que todo se pueda componer. "Me llama la atención el conflicto porque cuando Sole estuvo enferma y recibió el trasplante estuvieron todos muy juntos y abroquelados. Espero que se solucione", concluyó firme.

Marcela Feudale - Mi cercanía con Paula fue mayor que con Soledad

Cuáles fueron las duras declaraciones de Soledad Aquino contra Juanita Tinelli y Paula Robles en medio del escándalo familiar

Sorpresivamente, Soledad Aquino, la primera exesposa de Marcelo Tinelli, se convirtió en protagonista involuntaria del conflicto familiar que salió a la luz tras los fuertes posteos de Juanita Tinelli. La hija menor del conductor expuso una interna doméstica al hablar de un supuesto llamado intimidante y de las tensiones que mantiene con su padre.

En medio de la repercusión, Aquino —madre de Micaela y Candelaria Tinelli— publicó un mensaje en sus redes donde dejó clara su mala relación con Paula Robles y marcó distancia entre sus hijas y Juanita, su media hermana. Poco después, en una entrevista con Intrusos (América TV), fue aún más contundente al asegurar que no creía en la denuncia de la joven y al calificarla de “mentirosa”.

Lejos de retractarse, Soledad reafirmó luego su postura en A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco, también por América TV. Allí sostuvo con firmeza: “Me parece algo tan loco, tan ridículo. Creo que es un invento de ambas”, en alusión a Juana y a su madre, Paula Robles. Con esa frase, volvió a poner bajo la lupa a la segunda familia del animador televisivo.

Aquino también insinuó que detrás de las acusaciones de la joven podría haber “cuestiones económicas y viejos conflictos familiares”, al tiempo que defendió a sus hijas: “Mis hijas no son mediáticas, son incapaces de hacer todo esto”, remarcó.

Durante la charla con Mazzocco, la exesposa de Tinelli reveló que su vínculo con Paula Robles siempre fue tenso y que el romance de la bailarina con el conductor habría comenzado antes de su separación. “Sí, destruyó mi familia, pero no quiero hablar más porque se me va a venir el mundo abajo. La verdad es libre, pero tiene un precio”, lanzó, y agregó: “Entre mis hijas y ella, cuando eran chiquitas, siempre hubo celos cuando se mete el dinero”.

Sin embargo, las consecuencias de sus palabras no tardaron en llegar. Horas más tarde, Soledad recurrió nuevamente a Instagram para bajar el tono. Desde el gimnasio, publicó una selfie con la frase “En mi lugar de paz” y acompañó con un mensaje conciliador: “Me arrepiento como católica que soy de haber opinado en algo que no me incumbe. Sólo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas que no me hagan daño. Gracias”.

Llamativamente, uno de los primeros en darle “me gusta” a esa publicación fue el propio Marcelo Tinelli, quien hasta el momento se mantiene en silencio frente al escándalo familiar.