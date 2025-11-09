La terrible caída de un camarógrafo de Tini Stoessel en pleno escenario: el video

Durante una charla distendida con sus fans, la intérprete se animó a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas en medio del show. “¿Qué pregunta me quieren hacer? Levanten la mano y yo elijo, así escucho de a uno, porque si no se arma el verdadero quilombo”, dijo divertida desde el escenario, generando una ola de gritos y entusiasmo entre los presentes.

Consciente de que podía recibir cualquier tipo de consulta, Tini advirtió entre risas: “A ver, me cuidan…”. Sin embargo, una de sus seguidoras no dudó en lanzarle una pregunta directa que desató la locura: “¿Te vas a casar?”.

La reacción de la cantante no pasó desapercibida. Sonrojada y sonriente, respondió con picardía: “Se viene…”. Esa frase bastó para encender las redes sociales y confirmar, sin decirlo del todo, que el casamiento con De Paul estaría en los planes cercanos de la pareja, tal como se viene rumoreando.

Vale recordar que en una de sus primeras presentaciones en Tecnópolis, Tini ya había protagonizado un divertido momento vinculado a su relación. En aquella ocasión, leyó un cartel del público que decía: “De Paul dice que te ama, pero no te ama como yo”. Entre risas, no dudó en reaccionar en vivo: “¡Qué atrevido!”

Con esta nueva confesión, Tini volvió a confirmar que vive uno de los momentos más felices de su vida, disfrutando del éxito de su show y de su historia de amor con Rodrigo de Paul, que sigue dando de qué hablar tanto en el escenario como fuera de él.