La terrible caída de un camarógrafo de Tini Stoessel en pleno escenario: el video

Tini Stoessel la sigue rompiendo en convocatoria con su show de Futttura en Tecnópolis. Y durante una de sus presentaciones, uno de los camarógrafos sufrió una fuerte caída en el escenario, mientras registraba a la cantante en vivo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El camarógrafo trastabilló y cayó de pecho, a pocos metros de Tini Stoessel, quien al notar la situación lo miró preocupada. Mirá el impactante video.
Tini Stoessel la sigue rompiendo en convocatoria con su show de Futttura en Tecnópolis. Y durante una de sus presentaciones, uno de los camarógrafos sufrió una fuerte caída en el escenario, mientras registraba a la cantante en vivo.
El hombre trastabilló y cayó de pecho, a pocos metros de Tini, quien al notar la situación lo miró preocupada, buscando asegurarse de que estuviera bien, pese a no detener la performance.
Por suerte, el camarógrafo se reincorporó de inmediato y continuó trabajando como si nada hubiese pasado, sin mostrar lesiones aparentes.
En plena serie de shows de su gira Futttura en Tecnópolis, Tini Stoessel sorprendió a todos con una inesperada declaración sobre su futuro con Rodrigo de Paul. En las últimas semanas, los rumores de casamiento entre la artista y el futbolista del Inter Miami y la Selección Argentina venían sonando con fuerza, pero esta vez fue la propia cantante quien dejó entrever que el gran paso podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban.
Durante una charla distendida con sus fans, la intérprete se animó a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas en medio del show. “¿Qué pregunta me quieren hacer? Levanten la mano y yo elijo, así escucho de a uno, porque si no se arma el verdadero quilombo”, dijo divertida desde el escenario, generando una ola de gritos y entusiasmo entre los presentes.
Consciente de que podía recibir cualquier tipo de consulta, Tini advirtió entre risas: “A ver, me cuidan…”. Sin embargo, una de sus seguidoras no dudó en lanzarle una pregunta directa que desató la locura: “¿Te vas a casar?”.
La reacción de la cantante no pasó desapercibida. Sonrojada y sonriente, respondió con picardía: “Se viene…”. Esa frase bastó para encender las redes sociales y confirmar, sin decirlo del todo, que el casamiento con De Paul estaría en los planes cercanos de la pareja, tal como se viene rumoreando.
Vale recordar que en una de sus primeras presentaciones en Tecnópolis, Tini ya había protagonizado un divertido momento vinculado a su relación. En aquella ocasión, leyó un cartel del público que decía: “De Paul dice que te ama, pero no te ama como yo”. Entre risas, no dudó en reaccionar en vivo: “¡Qué atrevido!”
Con esta nueva confesión, Tini volvió a confirmar que vive uno de los momentos más felices de su vida, disfrutando del éxito de su show y de su historia de amor con Rodrigo de Paul, que sigue dando de qué hablar tanto en el escenario como fuera de él.