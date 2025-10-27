Yanina Latorre filtró un cruel chat de los vecinos de Nancy Pazos tras el triunfo de Diego Santilli

En ese grupo, uno de los vecinos de Nancy Pazos expresó: "Vecinos. ¿no les parece que deberíamos hacerle una fiesta de despedida a Nancy Pazos que dijo que si ganaba Santilli se iba a vivir a Cuba?".

image

¿Robertito Funes le tiró un palito a Nancy Pazos tras el triunfo de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aire?

El enfrentamiento entre Nancy Pazos y Robertito Funes viene de larga data, y este domingo sumó un nuevo capítulo cargado de picante. Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, el periodista aprovechó el clima político para lanzar una indirecta filosa hacia su colega.

A través de sus historias de Instagram, Funes compartió una imagen de Diego Santilli —expareja de Pazos— junto a su actual esposa, Analía Maiorana. La publicación fue acompañada por una frase que no pasó inadvertida: “¡¡Doble ganador!!”.

Sin embargo, eso no fue todo. En el mismo posteo, Robertito redobló la apuesta con un comentario aún más polémico: “La gente lo votó, y él eligió a una buena, linda y joven mujer que lo eleva”.

Horas antes de conocerse los resultados, Pazos había estado en el streaming Olga, y cuando Nati Jota le preguntó si solía mandarle felicitaciones a su ex, la periodista respondió: “No. No quiero que le vaya bien”.

Ante la sorpresa de Nati, que intentó bajar la tensión con un “Bueno, pero familia, qué sé yo…”, Pazos continuó: “No, se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios”.

historia de robertito funes

¿Cuándo se originó el conflicto entre Nancy Pazos y Robertito Funes?

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV), Robertito Funes volvió a encender la polémica con Nancy Pazos, reavivando un conflicto que lleva tiempo. La tensión entre ambos se originó en A la Barbarossa, donde Pazos suele ausentarse cada vez que Funes reemplaza a Georgina Barbarossa en la conducción.

“Me la vengo aguantando hace bastante tiempo. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. ¿Esta fulana quién se cree que es? ¿Se ganó un premio a la mejor periodista?”, lanzó el periodista en el ciclo que conduce Yanina Latorre, dejando en claro que su paciencia tiene límites.

La respuesta de Nancy no tardó en llegar. En diálogo con Intrusos (América TV), la panelista explicó el motivo detrás de su decisión de no compartir espacio con Funes. “Yo arreglé con el canal no estar. Concretamente, lo que le dije al canal, y está firmado así, es que yo soy columnista de Georgina Barbarossa”, detalló.

Consultada sobre por qué adoptó esa postura, Pazos fue directa y crítica con su colega. “No cumple su rol de conductor como a mí me gustaría. De hecho, tengo un par de cosas que han pasado al aire que realmente son para reprochar en términos de rigor periodístico, pero bueno, yo no elijo los conductores de Telefe, ni tampoco tengo la aspiración de ser conductora de Telefe”, agregó.

Para finalizar, Nancy dejó en claro que no se siente cómoda trabajando con él. “No me siento cómoda cuando está Robertito. Además, está más cerca de ser vocero de Javier Milei que otra cosa”, sostuvo.

Más allá de las diferencias profesionales, el tenso vínculo entre Pazos y Funes también está marcado por sus posturas ideológicas opuestas.