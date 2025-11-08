El gesto que confirma que Evangelina Anderson ya olvidó a Martín Demichelis: "El amor de mi vida"

Embed

Cómo terminó la relación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En agosto se confirmó la ruptura definitiva entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, tras 18 años de relación y tres hijos en común. La noticia sorprendió a muchos, aunque no resultó del todo inesperada: desde hacía meses, el desgaste en la pareja era evidente y se reflejaba en gestos, publicaciones y versiones que comenzaron a circular en los medios.

La noticia se conoció en LAM (América TV) a través del clásico enigmático que mantiene en vilo a los televidentes. “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen su seguimiento a los chicos”, reveló Pepe Ochoa, detallando la logística que habrían seguido para manejar el tema con discreción.

El encargado de confirmar la ruptura habría sido nada menos que el tatuador de la modelo. “Me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín”, contó el panelista, dejando entrever que la modelo buscaba cerrar definitivamente una etapa de su vida.

Embed

Entre tantas versiones que circularon, la más fuerte fue que él le habría sido infiel a Evangelina en reiteradas ocsasiones.