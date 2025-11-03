Juanita Tinelli mostró los contundentes mensajes que recibió tras las críticas que le hizo a Marcelo

“La importancia de una mamá presente”, le dijo otra internauta. “Que tu silencio se haga voz”, “Te acompaño en el sentimiento”, “Le hiciste un gran favor a tu familia al exponer lo que sucede”, “Te deseo mucha paz, armonía y amor”, “Nunca te calles nada” y “Tenés una valentía enorme”, fueron otras de las frases de aliento que le mandaron a Juanita en medio del difícil momento que atraviesa.

Juanita Tinelli

Qué dijo Paula Robles ante las amenazas a Juanita Tinelli

Luego de que Juanita Tinelli denunciara que recibió amenazas de muerte y publicara un fuerte descargo contra Marcelo, su mamá, Paula Robles, sorprendió con una sentida reflexión en redes sociales.

La ex del conductor compartió en sus historias de Instagram un video de la australiana Merran Poplar, donde se escucha: “En general queremos cambiar a las otras personas y las cosas que están pasando”. El mensaje destaca la importancia de reconocer qué está dentro del propio ámbito de influencia y qué no.

“Hay otro mundo en el que sí tenemos posibilidades de hacer, tomar decisiones e influir en la situación. Es muy importante tener en claro cuando hablamos del ‘uso de uno mismo’, qué cae dentro de nuestro ámbito de influencia, qué podemos dirigir y qué no”, se escucha en la charla que eligió compartir Robles.

En el posteo, Paula remarcó la idea de diferenciar “aquello que está dentro de nuestro ámbito de influencia y aquello que no podemos controlar”, en un momento especial para su hija, que recurrió a las redes sociales ante la desesperación de una amenaza que recibió por ser hija de Marcelo Tinelli, de quien criticó su accionar.