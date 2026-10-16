El angustiante momento de Fede Seeber y Naza Di Serio al enterarse de la muerte de Fernando Confessore: "Parecido a lo de..."

En ese sentido, también hizo referencia al estudio donde se reúnen habitualmente los integrantes del equipo periodístico, que lleva el nombre de la recordada periodista. "Incluso el estudio, donde nos juntamos quienes trabajamos en el noticiero, se llama Débora Pérez Volpin, y estar allí fue un poco recordar lo que pasó aquella vez", señaló.

A continuación, Seeber se detuvo en las cualidades personales de Confessore y destacó el vínculo que tenía con su familia. Lo describió como un hombre "generoso, muy familiero", y recordó especialmente el amor que sentía por sus tres hijas, a quienes consideraba sus ojos.

También habló sobre la personalidad reservada del meteorólogo y su relación con la exposición televisiva. Según contó, siempre había mantenido un perfil bajo, aunque con el tiempo se animó a participar de otras propuestas frente a las cámaras. "Siempre fue un cultor del bajo perfil, pero había aceptado que la tele era esto, un poco de show y que había que agregárselo", recordó. Incluso mencionó que había llegado a bailar y que, aunque por momentos disfrutaba de esas experiencias, también le resultaban difíciles.

En otro tramo de su homenaje, Federico Seeber definió a su compañero como "un tipo de otros tiempos, de la vieja escuela", aunque destacó su capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias de la televisión. Para él, una de las características que más lo distinguían era la tranquilidad que transmitía a quienes lo rodeaban.

"La frase chiste que teníamos era 'lo peor ya pasó'", recordó, al evocar una expresión que formaba parte de la dinámica cotidiana entre ambos.

Conmovido por la pérdida, el periodista también puso el foco en la pasión que Fernando Confessore sentía por su profesión y en la huella que dejó entre quienes siguieron su trabajo vinculado a las ciencias del clima. "Estamos transitando el dolor de una noticia que nos sacude enormemente. Confe es una marca para mucha gente que siguió la carrera de ciencias del clima. El recuerdo de un tipo verdaderamente entrañable", sostuvo.

El dolor de Nazarena Di Serio por la muerte de Fernando Confessore

Por su parte, Nazarena Di Serio también compartió una reflexión cargada de emoción y recordó el lugar fundamental que ocupó el meteorólogo durante sus primeros pasos en el canal. La periodista contó que, cuando comenzó a trabajar dando el pronóstico del tiempo, encontró en Confessore una figura de apoyo y contención.

"Yo empecé en el canal para dar el clima, y él un poco fue como un padre laboral, porque yo me apoyaba mucho en Matías Bertolotti pero Confe fue el que me ayudó mucho a estar tranquila y segura", relató.

Con esas palabras, Di Serio dejó en claro la importancia que tuvo su compañero en su desarrollo profesional y destacó, además, su calidad humana. Lo recordó como "un hombre muy bueno, muy amable, muy gentil y muy generoso".

La periodista también mencionó el impacto que la noticia había causado entre los integrantes del equipo. Según contó, Matías Bertolotti estaba tan afectado que no había podido hablar ni dar el pronóstico del tiempo. Su reacción, explicó, reflejaba el estado de shock que atravesaban los compañeros del meteorólogo.

Finalmente, Di Serio volvió a resaltar el perfil familiar de Confessore y recordó la extensa relación que mantenía con Paula, su esposa de toda la vida, con quien llevaba casi cuatro décadas. Al igual que Seeber, consideró que esta pérdida remitía a otros momentos trágicos que atravesó el medio, como las muertes de Débora Pérez Volpin y Edgardo Antoñana.

Así, entre lágrimas, recuerdos y palabras de afecto, los periodistas despidieron públicamente a un compañero que dejó una marca profunda en sus vidas y en la historia de los equipos con los que compartió tantos años de trabajo.