El calvario que vive Celeste Cid hace más de 20 años con un fan: "Me genera miedo"

“El tiempo pasó y las redes sociales volvieron a traer a esta persona, quien no sólo no paraba de escribirme a mí por cuanta vía encontrara, sino que además lo hacía con mi familia, mis amigxs, conocidos y compañerxs de trabajo”, siguió.

“Ante los bloqueos a los que tuvimos que recurrir -a las reiteradas cuentas que esta persona seguía abriendo- empezó a cambiar el volumen y cada vez fueron más fuertes el hostigamiento y las amenazas”, contó.

En otra historia de su red social, afirmó: "Este es el segundo botón Antipánico que tengo, debido a que esta persona se presentó en la Feria del Libro de Uruguay (donde estuve hace casi 2 meses), y al estar fuera de Argentina (en donde tiene una perimetral y no puede acercarse) tuvo la lucidez de si hacerlo allí, donde la perimetral no tiene alcance”.

“Por suerte la policía pudo reconocerlo y frenarlo antes de que llegue a la sala donde me encontraba presentando mi libro”, continuó. "Estamos a la espera de que un juez vea la gravedad del comportamiento sistémico que esta persona mantiene por más de 20 años. Hoy, ya me genera miedo. No puedo desoír sus amenazas”, sostuvo.

celeste cid 1.jpg

celeste cid 2.jpg

celeste cid 3.jpg

celeste cid 4.jpg

celeste cid 5.jpg

Pepe Ochoa confirmó el romance de Celeste Cid con un famoso actor: "Escondidísimos"

Este viernes en LAM (América) el panelista Pepe Ochoa confirmó que la actriz Celeste Cid encontró nuevamente el amor tras separarse del músico Abril Sosa a fines del año pasado.

La noticia fue contada a modo de enigmático como es común en el programa, y luego de algunas pistas Pepe reveló que se trataba de un romance con su colega, Rafael Ferro.

Actualmente, el actor tiene 58 años, mientras que ella cumplió 40 en el verano. “Celeste Cid y Rafa Ferro están en vínculo escondidísimos, no quieren que se sepa, están ocultándolo y la pasan bárbaro juntos”, anunció el panelista.



Rafael Ferro Celeste Cid

Luego, dio detalles de como comenzó esta nueva historia de amor y aseguró: “Compartieron un par de novelas, después por un tiempo no se vieron, se reencontraron por redes sociales y están en un vínculo”.

"Empecé a hacer una investigación y resulta que me doy cuenta que iban en un mismo auto, estacionaban en un mismo lugar, él salía primero, ella después, él a un teatro, ella a otro, y se volvían juntos a su casa”, concluyó.