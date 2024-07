La irresistible reacción de Nacho Castañares a una sexy foto de Coti Romero: "Me quedé..."

La correntina subió una serie de imágenes luciendo una ropa interior bien sensual color negro y Nacho no pudo contener su reacción a la publicación.

"Como si no hicieran menos de diez grados", expresó Coti al presentar una serie de fotos bien sensuales desde el piso de su habitación.

A lo que Nacho Castañares comentó maravillado por la figura de Coti: "We. Me quedé sin palabras", expresó con el emoji de cara de enamorado.

En la final de Gran Hermano, Coti y Nacho hablaban con PrimiciasYa y daban detalles del gran momento que atraviesan como pareja.

"Al principio no nos mostrábamos pero porque nos estábamos conociendo. Ahora creo que no hay nada que ocultar y es esto que estamos mostrando, contentos", afirmó Nacho.

Y sobre qué enamoró el uno del otro, Coti comentó: "Me encanta como es, muy compañera y divertida, conocí otra faceta de Coti que no conocía y me encantó".

Nacho Castañares reveló cuándo fue que inició su relación Coti Romero: "Se empezó a dar..."

Luego de muchos rumores y videos confusos, finalmente los ex participantes de Gran Hermano, Telefe, Nacho Castañares y Coti Romero, confirmaron su flamante noviazgo y ya no se esconden más.

Incluso, este miércoles fueron juntos a A la Barbarossa, Telefe, y dieron detalles acerca de historia de amor. "Nosotros nos conocíamos ya de antes, después cortamos la relación que teníamos en ese momento, ahora estábamos solos y se empezó a dar naturalmente", contó Nacho.

Acto seguido hizo referencia al polémico video del beso en un boliche y confesó: “No sé si fue exactamente ahí, pero puede ser que ahí, con el asunto del chicle, haya empezado algo más”.

Además aclaró que fue mucho tiempo después de la entrada de Coti a la casa de Gran Hermano y ella acotó: “Hay una frase que dice que enamorarse es como cuando te estás durmiendo, que te empezas a dormir de a poquito y no te das cuenta”.

Por último Georgina indagó en un paso muy importante y les preguntó si ya convivían o estaban pensando en hacerlo. “No, cada uno vive en su casa, vivimos muy cerca, pero cada uno en la suya", aseguró el joven.