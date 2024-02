El conmodevor mensaje de Celeste Cid por la muerte de su papá Aníbal: "Nos faltaron algunos abrazos"

“El amor como punto de contacto más íntimo, más escondido, más vulnerable”, expresó la actriz y agregó: “No hay más que eso, cada vez que te extrañe te voy a buscar ahí”.

La publicación de Cid recibió muchos mensajes de apoyo, como el de su expareja y padre de su hijo André, Emmanuel Horvilleur, quien compartió dos emojis, uno de un corazón y otro de una estrella. También le escribieron palabras de aliento las actrices Agustina Cherri, Natalia Oreiro, Marcela Kloosterboer, Nancy Dupláa, entre otras.

Celeste Cid abrió su corazón y reveló que sufrió bullying por su cuerpo

Celeste Cid mantiene un perfil bajo en sus redes sociales, sin embargo, recientemente la actriz abrió la cajita de preguntas y respuestas para contestar las consultas de sus seguidores.

Además de responder preguntas sobre nuevos proyectos y su rutina, un internauta quiso saber: “¿Qué hacer con las opiniones de amigos, familia y desconocidos acerca de nuestros cuerpos?”.

Acto seguido, Celeste reveló cómo llevaba las opiniones ajenas. “Cuando dejé de fumar subí 9 kilos, un familiar muy directo me dijo ‘¿por qué engordaste tanto así? ¿no te podés cuidar?’", comenzó contando la actriz.

Y agregó contundente: "Le dije que su comentario me dolía, que estaba en un proceso, que si alguien no pide opinión no hace falta dar opinión”.