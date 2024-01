Se conoció quién es la nueva novia de Michel Noher, a cinco años de la separación de Celeste Cid

michel noher novia.jpg

El tiempo pasó y el presente de Michel Noher vuelve a estar lleno de amor. En recientes posteos en su Instagram, el actor se mostró junto a Valentina Sarsur, la mujer que lo conquistó y con quien comparte sus días desde septiembre.

¿Quién es Valentina? Es una joven periodista, que en su perfil de LinkedIn se define como Coordinadora de Comunicación del Gobierno de la Ciudad, tarea que realiza desde enero de 2020. Anteriormente se desempeñó como Asesora de Prensa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En una historia en Instagram, Michel Noher colgó una foto donde se lo ve feliz junto a la chica en cuestión. Todo indica que las cosas van muy bien y están disfrutando a pleno del romance.

michel noher novia 2.jpg

Los durísimos posteos de Celeste Cid tras la inesperada separación de Abril Sosa: "Manchaste todo con..."

Desde abril pasado, y durante algunos meses, Celeste Cid vivió un intenso romance con el músico Abril Sosa, hasta llegaron a comprometerse a la luz de la luna y todo. Pero de repente, la relación terminó intempestivamente hace menos de un mes.

Así las cosas, la actriz y el baterista de Catupecu Machu no sólo dejaron de seguirse en Instagram, sino que también eliminaron todos los románticos posteos conjuntos donde hasta habían mostrado su compromiso a la luz de la luna durante el invierno, entre otros.

Embed

En tanto, en las últimas horas Celeste compartió un fragmento de la canción Awch, de Ángela Torres, que habla de un gran desilusión sentimental. “Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, se escucha en una Instagram Storie.

Asimismo, horas después Celeste Cid sumó otros posteos que, al igual que la canción, dejan entrever su estado anímico. "Sanar, reconciliarse con la realidad" define la siguiente storie de la actriz, así como una siguiente explicó qué significa que Venus esté en Sagitario, su signo zodiacal: "Un milagro no es volar por el aire o caminar en el agua, sino solo existir y caminar por la tierra".