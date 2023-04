El cruce en vivo de Fabián Cubero y Mica Viciconte por la crianza de Luca: "¿Te das cuenta por qué el nene...?"

Mica Viciconte Fabián Cubero captura Cortá por Lozano.jpg

En tanto, admitió "Soy muy, muy estructurada" refiriéndose a los horarios de Luca.

Fue allí cuando Cubero se explayó a sus anchas. "¡Demasiado!. Con el nene me gustaría que afloje un poco con los horarios. A veces tiene cosas que hacer, entonces, busco al nene por Telefe, me voy al colegio a buscar a las nenas y me voy a casa. Entonces ella por ahí llega tarde… El otro día le pregunté a las 18.50 qué come el nene y me dijo que le haga papilla", detalló.

Y mientras Mica se reía, Fabián remató "Y me dice 'no llegás'. Si le doy de comer a las 18.55 se arma…".

Embed

Mica Viciconte confesó su obsesión con los horarios

De esta manera, tras el relato del ex de Nicole Neumann, Mica Viciconte no tuvo más opción que explicar la rutina que le armó al bebé y se propuso cumplir a rajatabla.

"18.30 come, 18.50 toma una parte de la mema, después se baña 19.15 hasta las 19.30 puede disfrutar el baño. Y después la mamadera, dejarlo en la cuna para que duerma solo y tranquilo. A las 20 debería tener los ojos cerrados. Más o menos", detalló la panelista de Ariel en su salsa.

Cubero Viciconte con Luca en Cortá por Lozano.jpg

Así, un tanto avergonzada al escucharse ella misma listar la grilla horaria que le impuso a su hijo, Mica se justificó. "Pero bueno… ¿El nene qué hace? Duerme toda la noche. 20.15 me lo durmió el otro día", lanzó sincera.

Por último, tras este desopilante cruce familiar, Fabián Cubero remató picante con Luca en sus brazos frente a su pareja: "15 minutos me pasé. Tengo multa. ¡Se dan cuenta por qué él me quiere buscar!".