El cuestionable comentario de Furia sobre un exparticipante de Gran Hermano por ser de Misiones

Durante esa conversación, la tatuada admitió que no le caía bien Axel por una supuesta deslealtad y disparó: “Axel es de misiones... ese más falluto”.

Sorprendido ante la afirmación de su compañera, Martín le respondió: “¿Por qué? Pero si no lo conociste mucho”. Ahí, Furia justificó su opinión remarcando que le cae mal la gente de Misiones, provincia donde nació Axel. “Los de Córdoba me caen bien, los de Formosa no y los de Misiones tampoco son todos re fallutos y encima macumberos”, lanzó.

El video, que se hizo viral, obtuvo varias reacciones de los internautas por los dichos de Furia. “Habla la que vive haciendo brujerías. Esta mina tiene una enfermedad psiquiátrica grave, vive proyectando”; “¿Por qué habla así?”; “¿Hay algo, alguien o lugar que Furia no insulte?”; “Misioneros y formoseños, tomen medidas ya. Juliana al 9009″, comentaron algunos seguidores del reality.

Embed

Furia quedó devastada por lo que le hizo Mauro cuando entró a la casa de Gran Hermano: el video

Anoche, Mauro Dalessio volvió a entrar a Gran Hermano 2023 (Telefe) junto con otros participantes eliminados del reality. En su ingreso, el muchacho cumplió con su objetivo de comunicarle a Furia que no quiere saber más nada con ella.

Todo ocurrió porque el exjugador sacó las fotos que Furia guardaba de él en su cama. Por eso, le rompió el corazón a la doble de riesgo, ya que creía que su historia amorosa iba a continuar cuando saliera del ciclo.

“Hay una foto que tiene el corazón, que le regalé yo, y está la foto con su familia”, le empezó a explicar Juliana a Darío Martínez Corti al darse cuenta lo que Mauro había hecho con las postales. “Yo las colgué en mi pared y él las sacó, se las llevó a su cuarto”, indicó.

Además, Furia indicó que Dalessio dejó en la cama de Emmanuel Vich el obsequio que ella le había hecho. “Si la querés tirar, te la llevás”, opinó ella por la actitud que tuvo el joven. “Es demasiado”, comentó Darío. “Sí”, respondió ella, dando a entender su dolor por la situación.

“Es un put... de mierda, falso, forr... No tuvo huevos”, reaccionó Emma porque Mauro colocó este regalo en su pared. “No lo trago, no me lo banco, no lo quiero ver afuera”, agregó con enojo. “Por mí mejor, porque así me doy cuenta de que fue un hijo de p...”, dijo Scaglione.