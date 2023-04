El curioso video de la mamá de Tomás Holder para entrar a Gran Hermano 2023: "Me encanta ser..."

"Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Soy Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga”, comenzó Gisela su video casero.

Y agregó: “Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos, y por algún escandalito mediático".

Luego continuó: "Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocino y me encanta hablar de sexo".

"Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar. Me encanta ser sexy 24/7, soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí", finalizó la madre de Tomás Holder.

¿Podrá entrar al popular reality?

El polémico comentario de Tomás Holder sobre La China Suárez tras confirmarse la separación de Rusherking

El ex Gran Hermano 2022, Tomás Holder, lanzó un comentario polémico en sus redes sociales, en el cual mencionó a La China Suárez, recientemente separada de Rusherking.

En su cuenta de Instagram, el GH se sometió a preguntas de sus fans. El joven habló de sus deseos de formar una familia y tener hijos hasta sus atributos como hombre.

"En el amor no me guardo nada. Si me enamoré te lo digo, si te amo, lo digo... nunca me guardé nada y nunca lo haré. La vida es una sola y no estoy para dar vueltas", comenzó Holder reflexivo.

Ante cada pregunta, Tomás Holder se iba a poniendo más picante. Cuando le dieron a elegir una famosa con la cual le gustaría tener una relación, el ex GH derrapó. "La China y romperle la psiquis", exclamó.