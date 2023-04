El polémico comentario de Tomás Holder sobre La China Suárez tras confirmarse la separación de Rusherking

"En el amor no me guardo nada. Si me enamoré te lo digo, si te amo, lo digo... nunca me guardé nada y nunca lo haré. La vida es una sola y no estoy para dar vueltas", comenzó diciendo Holder, reflexivo.

Al ser consultado sobre sus cualidades físicas y personales, contestó: "Físico, mi nariz. Me gusta mucho. Mi altura y espalda. Personalidad, creo yo que soy diferente a todos. Te hago cagar de risa, pero al mismo tiempo te puedo dar la mejor charla de tu vida. Sin dudas mi personalidad es algo fuerte en mí".

Ante cada pregunta, Holder se iba a poniendo más picante. Cuando le dieron a elegir una famosa con la cual le gustaría tener una relación, el ex GH derrapó. "La China y romperle la psiquis", exclamó.

Al finalizar, el joven afirmó que considera inaceptable en una relación la mentira, el engaño, que le oculten cosas y "sobre todo la infidelidad". Y, al terminar, aclaró que su próxima pareja "no será pública como la otra", por su exnovia, Paula Balbi, de quien se separó meses después de abandonar el reality de Telefe.

Tras su paso por Gran Hermano 2022, Julieta Poggio está cada vez más cerca de cumplir su mayor sueño

Tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio avanza a paso firme para convertirse en una figura consagrada. El fin de semana, la ex chica reality estuvo en una función de Sex, viví tu experiencia.

La modelo y actriz disfrutó a pleno del espectáculo. Antes de la función, la ex GH se sacó una foto con José María Muscari, el creador de dicha obra y un reconocido director.

En su cuenta de Instagram, Muscari le regaló elogios a Julieta. "Ella es @poggiojulieta y ella es pura luz. Me encanta porque conjuga empatía y talento. ¿Qué dicen... hacemos algo juntos ? Los leo. ¿Les gustaría que trabajemos juntos? Quizás se da, ¿no?", escribió.

“Fuiste el primero en verla y decir ‘quiero a esa chica para trabajar conmigo’ y también destacaste que es la única a la que querrías de GH porque tiene talento de verdad ¡Agarrala y no la sueltes porque sos lo que se merece y te la mereces!”, “Si el universo los encuentra, ¿qué mas? ¡Amo lo que pueda salir de acá! ¡Los admiro y festejo por esto!“ “¡¡¡Hagan Chicago por favor!!! ¡¡¡La re veo a Juli ahí!”, fueron algunos de los comentarios de los fans de la ex GH.