El doloroso accidente de Julieta Poggio en un barco antes de Navidad

julieta poggio.jpg

En medio de la noche de diversión en el barco a pura música, la actriz sufrió un accidente al ser arrastrada por otra persona que se estaba cayendo de la embarcación, sin querer la terminó empujando y Julieta terminó en el agua.

“Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”, le contó Julieta Poggio al mencionado portal. Y agregó sobre la herida que sufrió: “Me tuvieron que dar dos puntos”.

La actriz y ex GH se encuentra recuperándose en su casa tras el inesperado accidente en medio de una fiesta por el que le dieron dos puntos de sutura.

julieta poggio 1.jpg

El video de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio que se hizo viral: miradas cómplices y mucha química

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio grabaron un spot para promocionar una marca de gaseosa y revivieron los rumores de romance. En el video hay miradas cómplices y la química que los unió dentro de la casa de Gran Hermano.

El ganador del reality compartió el material en sus historias en Instagram y no tardó en hacerse viral. Los fans enloquecieron y decretaron que Marculi está latiendo fuerte, como cuando era compañeros de convivencia.

En el video, Juli y Marcos bailan al ritmo de Jingle Bell Rock. Los ex GH hacen algunos pasos de la coreo de la película Chicas pesadas, que protagonizó Lindsay Lohan.

"Marcos siempre se tienta y nunca termina los bailes jajajaja", "La cara de felicidad de los dos", "Aaaaaaa como las vas a mirar así mientras sonreís", "Tan hermosos los dos", "Hola recién veo a estos hermosos, como puede ser que un video de 10 segundos me cause tanta ternuraaa, los corazón", fueron algunos de los comentarios que recibieron por el video.